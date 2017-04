Dalla parte delle donne, il femminicidio nella letteratura

Troppi casi di violenza sulle donne e femminicidio ormai sono alla ribalta della cronaca. Ma anche sopraffazione e pressioni psicologiche.

Un fenomeno purtroppo attualissimo eppure anche lontano nel tempo.Ne parleranno, attraverso una panoramica su alcuni testi rappresentativi, lo scrittore Mirko Tondi e la dott.ssa Stefania Zurli del Centro Antiviolenza Artemisia, martedì 18 aprile alle ore 18 presso la Libreria Leggermente di Firenze (viale Talenti, 97). Da testi classici come “Sonata a Kreutzer”, fino ad arrivare alla letteratura contemporanea, con autori come Austin Wright e il suo libro rivelazione “Tony & Susan”. Un appuntamento letterario e non solo, per sensibilizzare attorno a una tematica così importante dei nostri tempi.