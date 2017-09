Dal web fino al forno: Angela ci insegna a fare i biscotti

Mamma di 3 figli, Angela Simonelli è fiorentina di adozione. Foodblogger seguitissima ha fatto dei consigli della nonna ottime ricette

Si definisce "una tris mamma architetto che trova il tempo di stare in cucina, tra un progetto e l’altro….". Angela sorride e la voglia di comunicare la puoi notare nei suoi occhi. Occhi che chi la legge, anche con continuità, sul suo blog (www.tremuffineunarchitetto.it) non può vedere: non importa. Perchè le parole trovano spazio nei consigli, i discorsi i nei suggerimenti e le ricette divengono occasioni per regalare, accanto all'idea per un nuovo piatto, autentiche emozioni.



Questo è l'innovativo scenario del web in cucina. Si apre il sipario: Angela Simonelli lascia un attimo il suo blog per calarsi nei panni della tradizionale scrittrice. Ed ecco nascare la sua creazione sui biscotti numero 2 della collana “Fatto in casa”, dei libri di cucina scritti e fotografati da alcune foodblogger italiane.Ci sono ricette molto semplici e alcune più complesse, con molti “passo passo” per riuscire a realizzarle con una certa facilità.

Il libro è già in edicola e, solo a sfogliarlo, viene voglia di addentare queste delizie. Ci svela il perchè proprio Angela Simonelli: "Amo il bello in ogni sua declinazione e nei miei piatti lo ricerco fortemente, provando a trasformare anche una semplice crostata in una piccola opera d’arte".

Il discorso si fa interessante e allora chiediamo perchè la scelta è ricaduta su biscotti. La risposta non ammette dubbi: "perché le ricette sono semplici e accessibili per tutti e soprattutto perché si possono fare insieme ai bambini.

Il profumo dei biscotti appena cotti si diffonde in tutta la casa e regalarli dimostra amore.

Mi piace cucinare e insegnare a impiattare, mi piace condividere la mia passione con gli altri, è come donargli qualcosa di me, è come dividere lo stesso pezzo di pane ed essere felici".



Essere felici condividendo. Sembra una favola. Una di quelle, per bambini, dolci come biscotti. Benvenuti nel magico mondo di Angela.

Casa Editrice Centauria, costo 5,90 euro http://www.centauria.it/shop/cat/collezioni/cucina/