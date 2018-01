Dal 6 gennaio iscrizioni aperte alla Chianti Classico Marathon

La gara si terrà domenica 3 giugno 2018 nei territori del Chianti Classico

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, 2 gennaio 2018- La Befana porta nel Chianti un carico di iscrizioni. Dal 6 gennaio, appassionati e atleti, potranno effettuare on line la loro partecipazione alla seconda edizione della maratona siglata dai Comuni del Chianti. E’ la Chianti Classico Marathon che si correrà tra alcune delle colline più apprezzate del mondo domenica 3 giugno 2018. Un’esperienza di grande fascino che riporta in vita una passione coltivata negli anni 70 a Mercatale Val di Pesa e nata un gruppo di giovani maratoneti.

L’evento che negli anni era cresciuto fino a diventare una gara sportiva di rilievo nazionale torna ad affermarsi con l’amicizia di quattro comuni, San Casciano, Tavarnelle, Barberino e Greve e dell'associazione Podistica Valdipesa. Organizzata con il patrocinio della Regione Toscana, in collaborazione con il Consorzio Vino Chianti Classico e ChiantiBanca, la Chianti Classico Marathon presenta quest’anno alcune importanti novità come la maratona dedicata ai bambini. Un percorso di mezzo km che invita i più piccoli a sperimentarsi in uno sport che unisce, condivide intenti e passioni, crea l’occasione di vivere una domenica all’aperto caratterizzata dal piacere di stare insieme.

La maratona propone tre diversi percorsi: la Ultra Trail di 43 km, la Trail di 21 km e la Nording walking di 10 km. “Sport, natura, passione – dicono gli assessori allo Sport Roberto Ciappi, Lorenzo Lotti e Marco Rustioni - in questa seconda edizione della maratona, proponiamo le tante espressioni del nostro territorio ricco di storia, risorse paesaggistiche e potenzialità sportive, la nostra corsa si presenta ancora una volta come un “trail”, solo il 10 per cento del percorso è previsto su strada asfaltata. Il resto è costituito da strade bianche, sentieri, tratti di bosco e vigna”. Per chi si iscrive nella prima settimana, dal 6 al 13 gennaio 2018, il pacco gara sarà ancora più ricco.