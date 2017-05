Dal 1 al 7 maggio 2017 Firenze ospita la seconda edizione di “Florence Cocktail Week”

Un’intera settimana dedicata alla miscelazione classica e contemporanea e alla cultura del bere responsabile e di qualità.

E' Tornata a Firenze da lunedì 1 fino a domenica 7 Maggio 2017 la seconda edizione di Florence Cocktail Week.

Un’intera settimana dedicata alla miscelazione “made in Florence” ideata e organizzata da Paola Mencarelli e Lorenzo Nigro.

16 bartender di caffè storici, bar di lussuosi alberghi e locali di tendenza fiorentini daranno libero sfogo nei rispettivi locali alla propria creatività, con un Signature Cocktail ciascuno e una Cocktail List studiata ad hoc per l’intera settimana ad un prezzo speciale.

Sulla scia del successo della prima edizione, il capoluogo toscano si conferma così anche per l’anno 2017 capitale della miscelazione internazionale.

Un appuntamento non solo notturno e incentrato sui cocktail bar, ma con un ricco calendario di eventi, degustazioni, masterclass, seminari ed incontri, affidati a esperti del settore italiani e internazionali, con l’obiettivo di creare consapevolezza, valorizzare la figura del bartender e far conoscere la materia.



“La nuova generazione di bartender ha iniziato a capire che non basta il nozionismo ma che serve una grande esperienza dietro al banco” racconta Lorenzo Nigro, ideatore di Florence Cocktail Week e giovane imprenditore fiorentino. “Il bartender crea nuove miscele dando vita a quella magica

atmosfera che mixa il calore umano alla discrezione, il sapere parlare all’ascoltare, il servizio impeccabile al gesto amichevole, che possiamo riassumere come la capacità di distinguere il bere per vizio dal bere per piacere e per cultura.”



“Florence Cocktail Week all’inizio era un sogno” aggiunge Paola Mencarelli, fondatrice e direttrice della manifestazione insieme a Lorenzo Nigro “nato diverso tempo fa, guardando le Cocktail Week di Londra e Parigi. E’ un’idea utile per il mercato italiano della miscelazione, un punto di incontro e scambio per professionisti e appassionati, che vuole elevare la conoscenza e la fama di questo prodotto. Per questo da un lato miriamo a coinvolgere il pubblico e a far crescere la cultura del mondo dei cocktail e dall’altro a migliorarne la reputazione. Sempre con occhio attento al consumo consapevole e al bere responsabile”.



E a siglare l’edizione 2017 il consueto Contest finale, che si svolgerà nel pomeriggio di sabato 6 maggio al Mercato Centrale di Firenze, con una gara a ritmo di shaker fra i 16 partecipanti che presenteranno il loro Signature Cocktail di fronte a un pubblico di appassionati.

A eleggere il cocktail vincitore di FCW 2017 una giuria d’eccezione con nomi di spicco del mondo della miscelazione contemporanea come i bartender Alessandro Procoli e Mattia Pastori, e con la partecipazione straordinaria dell’attore Neri Marcorè.

Molte le novità di quest’anno. In primis la presenza di importanti bartender internazionali che porteranno la propria conoscenza a servizio di appassionati ed esperti per workshop ed incontri ideati appositamente per l’evento, come Hidetsugu Ueno del Bar High Five di Tokyo (eccezionalmente presente anche in giuria per il Contest) e Marian Beke del The Gibson di Londra.



Oltre al contest dedicato ai bartender professionisti, sabato 6 maggio verrà dedicato uno spazio ai giovani talenti selezionati nel panorama della miscelazione fiorentina.

Download Florence Cocktail Week EVENT

THANKS TO:

Mercato Centrale Firenze

Main Sponsor: Branca, Distilleria Nardini 1779, Ferrari, Martini, Plantation Rum, Plymouth Gin, Sabatini Gin, Spirits & Colori, World Class.



Sponsor: Amara, Diamond Ice Vodka, Distilleria Varnelli, Elephant Gin, Espolòn Tequila, Essentiae Lunae, Ghilardi Selezioni, Peter in Florence, Ron Santiago de Cuba, Santoni, VKA, Zafferano.



Sponsor Tecnici: Florencetown, Galateo Ricevimenti, Hoshizaki, P&B Line, RG Mania, Tablecloths.



Partner: Caffé Concerto Paszkowski, Club Amici del Toscano, Desinare, Essenziale, Podere Castellare Eco Resort in Tuscany, Shaker Club.



Media Partner: Fine Dining Lovers, Firenze Spettacolo, Ful, The Florentine, 2Night.