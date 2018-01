Da venerdì apre al Machiavelli l'"Ottavio Rinuccini"

Operazione Teatro Rinuccini

A Firenze un nuovo teatro restaurato. ​All'inaugurazione, alle ore 17 nel liceo di via Santo Spirito 39, interverrà il Sindaco della Città Metropolitana

Sarà inaugurato venerdì 12 gennaio 2017, alle ore 17, il teatro 'Ottavio Rinuccini' nel Liceo Machiavelli, posto in Palazzo Rinuccini, a Firenze in via Santo Spirito 39. Verrà dunque riaperto, in occasione della Notte nazionale del Liceo Classico, il teatro restaurato grazie all'intervento della Città Metropolitana e dedicato a Ottavio Rinuccini, librettista e iniziatore del melodramma.

Il programma prevede alle 16.30, nel Salone dell'Apoteosi, una visita alla mostra fotografica sugli affreschi del Palazzo curata da Ottavio Guaita. Quindi, alle 17, l'inaugurazione e la dedicazione del Teatro. Alle 18 cocktail.

Il pubblico potrà partecipare, dalle 17, alla visita della mostra fotografica nel Salone dell'Apoteosi e quindi, alle 18.30, agli spettacoli che dalle 18.30 saranno interpretati sul palco del teatro restaurato: alle 18.30 brani teatrali; alle 19 concerto degli allievi. Diversificata l'offerta del programma. Nella Sala delle Colonne, infatti, sono allestiti 'I dialoghi del Machiavelli', che prevedono alle 17.30 una conversazione dello scrittore Enzo Fileno Carabba con Leonardo Bucciardini su "Antichi e moderni". Alle 19 "Nostalgia del classico in Hölderlin e Leopardi": letture a cura di Matilde Lombardi, Mirco Mastrototaro, Alessandro Neri e Martina Venturini, studenti della V F Liceo Internazionale; alle ore 20.30 Enrico Magnelli, professore di Letteratura Greca dell'Università di Firenze, dialogherà con Maurizio Ciappi sulla "Tradizione del classico".

Dalle 20 visite guidate al Palazzo.

I "Dialoghi del Machiavelli" sono un ciclo di conversazioni fra docenti, studiosi e studenti che privilegia la modalità del dialogo per la costruzione del sapere. Viene data così concreta attuazione al Progetto Biblioteche Innovative, che prevede fra i suoi obiettivi la realizzazione di attività collegate alla Biblioteca e l'apertura al territorio con iniziative di carattere culturale. L'iniziativa si svolge sotto il Patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Firenze e prevede la partecipazione dell'impresa simulata B.I.M. (Biblioteca Innovativa Machiavelli, progetto di Alternanza Scuola Lavoro della classe III B del Liceo Classico).