Da stamani in vendita l'Iphone 8

Disposti a tutto per averlo

CAMPI BISENZIO (Firenze) – Apertura anticipata alle 7, questa mattina 22 settembre, del Centro Commerciale I GIGLI in occasione della commercializzazione del nuovo IPHONE 8 e IPHONE 8 PLUS. Apple Store ha iniziato la vendita dei prodotti alle 8, dopo la tradizionale colazione con caffè e brioches offerta ai clienti. Grazie alla strategia di Apple che permette di preordinare i nuovi dispositivi, stamani non si sono verificate code. In autunno è previsto anche il lancio del rivoluzionario IPHONE X, creato in occasione del decimo anniversario dalla nascita di IPHONE.

L’iPhone, quindi, si conferma ancora una volta un fenomeno che continua a suscitare un indiscutibile interesse, anche su eBay. Analizzando infatti i dati di vendita del marketplace dal 2007 - anno in cui è stato presentato al mondo il primo smartphone Apple - ad oggi, su eBay.it ne è stato venduto ben 1 ogni 8 minuti, a differenza di Francia e Spagna rispettivamente con 1 articolo venduto ogni 10 e 1 ogni 20 minuti.

Il costante aggiornamento tecnologico che contraddistingue il mondo degli smartphone porta le persone a desiderare sempre il modello più avanzato, condizione ancora più accentuata tra gli appassionati di iPhone che vivono ogni anno una vera e propria corsa all’acquisto. Non sono pochi infatti, coloro che sono pronti a vendere il proprio melafonino per potersi permettere più facilmente l’ultimo modello, sistema che va a vantaggio anche di chi vuole acquistare modelli precedenti a prezzi più accessibili.