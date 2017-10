Da Santa Maria Nuova a Ponte a Niccheri: c'è da spostare una gru

In centro dal 2003, lascerà Santa Maria Nuova per trasferirsi a Santa Maria Annunziata

Servirà una gru del peso di circa 800 tonnellate, per la rimozione della gru posta nel cantiere Santa Maria Nuova.

L’imponente struttura meccanica di 44.5 metri di altezza complessivi, fu posizionata a fine 2003 per dare luogo a tutti gli interventi di riqualificazione dell’ospedale, che, con la realizzazione del blocco operatorio, prevista per il 2018, stanno giungendo al termine.

Profonde trasformazioni sono, infatti, state compiute all’interno del presidio in questi ultimi mesi con ammodernamenti e ampliamenti che hanno portato anche alla realizzazione di nuovi servizi come ad esempio il reparto di osservazione breve intensiva appena inaugurato.

Saranno necessari dieci giorni, da venerdì 13 ore 00 a lunedì 23 ottobre ore 24.00, per lo smontaggio e la rimozione della gru.

Al fine di consentire l’attività in sicurezza sarà occupata in un primo momento (fino a lunedì 16 ore 23.00) la parte della piazza antistante l’ospedale - lato centro prelievi - e, successivamente, tutta la restante area ad eccezione dell’accesso al pronto soccorso (per le manovre le ambulanze impegneranno parte del loggiato Cassa di Risparmio Firenze).

Nonostante le modifiche nell’accesso e nella sosta, sia pedonale che dei mezzi di soccorso, non ci sarà nessuna soluzione di continuità dell’erogazione dei servizi. L’ospedale, e il pronto soccorso in particolare, saranno infatti operativi come di consueto per tutta la durata dei lavori di smantellamento.

Il disagio che sarà necessario affrontare da parte dell’ospedale, degli utenti e degli operatori, sarà almeno in parte ripagato da un’importante segnale di “continuità d’opera”: la gru lascerà infatti il Santa Maria Nuova per trasferirsi al Santa Maria Annunziata, dove sono in programma rilevanti interventi di riqualificazione.