Da San Lorenzo a San Lorenzo, Firenze per Amatrice

​La consegna del bonifico al vicesindaco di Amatrice Gianluca Carloni

La cena a base di amatriciana in piazza San Lorenzo a Firenze vide l'incasso interamente devoluto alle popolazioni terremotate.

Stamattina il presidente del Q1 Maurizio Sguanci insieme ad Ernico Bocci presidente dell'Opera Laurenziana, Manetti presidente del consorzio di San Lorenzo, Aldo Cursano in rappresentanza delle botteghe storiche di San Lorenzo, accompagnati dall'assessore Giovanni Bettarini, sono partiti per San Lorenzo di Amatrice.



Così anticipava il viaggio Sguanci sui Social "Andremo personalmente a consegnare i 12.500 Euro che tutti insieme, attraverso diverse iniziative pubbliche, e grazie alla vostra generosità, siamo riusciti a raccogliere. In nostra compagnia giungeranno anche bistecche ed un ottimo chianti per poter offrire, oltre ad un tangibile aiuto anche una bella bisteccata e con essa un sorriso. A tutti voi grazie".

Giunti sul posto, questo il commento del Presidente del Centro Storico di Firenze: "Non si contano le case distrutte. Contemplare rovine sotto le quali, persone che si sentivano al sicuro, sono morte, è agghiacciante.

Oggi siamo qui a portare testimonianza tangibile dell'affetto dei Fiorentini. Ma non sarà la prima ed unica volta. Faremo ancora quanto potremo e torneremo.. torneremo.. torneremo..".

Le parole del Presidente Maurizio Sguanci alla consegna: "Essere qui, vedere dal vivo è pazzesco e straordinario. Pazzesco quello che è successo, straordinario quello che queste persone ed il personale qualificato fanno".