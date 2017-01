Da domani farà davvero freddo

Durerà fino a domenica. Allerta Ghiaccio in Toscana

Allerta freddo a Firenze da domani fino a domenica. Il centro funzionale regionale ha emesso, per la zona che riguarda anche la nostra città, il bollettino di valutazione delle criticità con cui stabilisce da domani, festa dell’Epifania, fino a domenica il codice blu per l’allarme freddo.

A seguito dell’arrivo delle basse temperature che proseguiranno anche nei prossimi giorni e dei vari sopralluoghi avvenuti in questi giorni da parte dei volontari, il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano lancia l’allerta “Vetrato”. Per vetrato s’intende lo strato di ghiaccio trasparente (verglas) che si forma sul terreno o sulle rocce. Questo fenomeno riguarda tutti gli itinerari, i sentieri, delle Alpi Apuane e di tutto il crinale dell’Appennino. A causa di quest’aumento di criticità e di pericolo, si consiglia ai frequentatori la massima attenzione e le competenze per affrontare la montagna in questo periodo. Il Soccorso Alpino ricorda che è indispensabile l’attrezzatura idonea (quale piccozza e ramponi) e di informarsi sempre presso i rifugi ed il sito del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico o del SAST.