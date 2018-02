Presentazione del libro giovedì 8 febbraio, alle ore 19

Presentazione del Libro "Cyberbullismo nel Mondo. Italia-Giappone" di Marco Giordano, Ibiskos Editrice Risolo alla BiblioteCaNova Isolotto, Via Chiusi 4/3, a Firenze. Insieme all'autore e a Monia Balsamello, critico letterario. A cura dell'Associazione Lib(e)ramente-Pollicino per la BiblioteCaNova Isolotto.

Con il termine "bullismo" s'intende sottolineare un comportamento aggressivo e ripetitivo nei confronti di chi non è in grado di difendersi. Secondo Belsey, negli anni moderni, questa forma vessatoria implica l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per sostenere un comportamento ostile intenzionale e ripetuto, da parte di un individuo, o un gruppo, e destinato a danneggiare gli altri. Il cyberbullismo è diverso dal bullismo tradizionale, a causa dell'anonimato che Internet può offrire. Secondo Willard, esistono diverse forme di cyberbullismo. Questo saggio mostra una panoramica generale sulla frequenza e l'incidenza del cyberbullismo, con particolare attenzione a due nazioni: Italia e Giappone.