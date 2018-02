Cure, sparisce il mercato: iniziano i lavori per la nuova piazza

Il mercato si è spostato al Mandela Forum nella nuova sede di piazza Berlinguer

Iniziano i lavori a Le Cure. Andranno avanti per poco più di un mese i lavori di Toscana Energia in piazza delle Cure per l'intervento propedeutico ai lavori di riqualificazione. Nel tratto fra via Borghini e Cavalcavia delle Cure, nell’area normalmente occupato dal mercato c'è adesso il divieto di sosta e di transito anche pedonale.

"Ecco com’era stamani piazza delle Cure per la prima volta senza i soliti banchi, spostati da oggi e per tutta la durata dei lavori in Piazza Berlinguer, lato Viale Fanti" è il post del consigliere Leonardo Bieber, presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Firenze.



I tempi. "Finiti i lavori di Toscana Energia - spiega Bieber - partiranno le demolizioni dell’attuale palazzina dietro i banchi dove verrà realizzato un parcheggio (circa 3 mesi), poi la risistemazione completa di tutta la piazza (altri 8 mesi) con una nuova tettoia con materiale eco sostenibile collegata all’ex facciata dove saranno inseriti quattro spazi per la vendita di generi alimentari, una pavimentazione particolare, non solo nei colori, con un nuovo attraversamento pedonale per collegare le bancherelle che saranno poste su entrambi i lati".

"Lo spazio nel pomeriggio è pensato come luogo di socialità per anziani e bambini con nuove panchine ed aiuole, 18 nuovi alberi, nuova illuminazione, per oltre 2 milioni e mezzo complessivo d’investimento. Un restyling atteso da tanti anni che finalmente ora vede la luce" conclude.