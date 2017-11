Cristina D'Avena all’Hard Rock Cafe

Domani il firmacopie di “Duets - Tutti cantano Cristina”, il nuovo progetto discografico

Cristina D’Avena domani a Firenze all’Hard Rock Cafe, in collaborazione con Galleria Del Disco, per il firmacopie di “Duets - Tutti cantano Cristina”, il nuovo progetto discografico uscito il 10 novembre in cd, LP e in tutti i formati digitali.

L’album contiene i brani dei cartoni animati più famosi che l’hanno resa celebre al grande pubblico, diventati cult per tutte le generazioni, presentati per la prima volta in duetto con 16 big della musica italiana. Nel nuovo album, Cristina D'Avena duetta con Emma, Loredana Bertè, Giusy Ferrer, Elio, Noemi, Francesca Michielin, Ermal Meta, J-Ax, Baby K, Michele Bravi, reinterpretando alcune delle più iconiche sigle dei cartoni animati. Le canzoni assumono in questa forma una veste nuova, adattandosi ai diversi generi musicali: dal pop, al rap fino ad arrivare al cantautorato.

Nella conferenza stampa di presentazione, Cristina D’Avena ha spiegato che le tracce sono state scelte fra le oltre 750 sigle del suo repertorio e che i gusti degli artisti sono stati fondamentali nella selezione: “Rivivendo la loro infanzia hanno dato ai brani quel valore aggiunto che io desideravo. Ogni pezzo ha caratteristiche che rappresenta l’ospite con cui ho duettato”. Un viaggio che parte lontano nel tempo, che si muove in un mare di più di 700 sigle e che in questo volume parte da Pollon fino ad arrivare al più recente presente con All’arrembaggio.

La tracklist dell’album Duets Tutti cantano Cristina: 1.”Pollon, Pollon combina guai” feat. J-Ax 2. “Nanà Supergirl” feat. Giusy Ferreri 3. “L’incantevole Creamy” feat. Francesca Michielin 4. “Occhi di gatto” feat. Loredana Bertè 5. “Kiss me Licia” feat. Baby K 6. “Magica, magica Emi” feat. Arisa 7. “Mila e Shiro due cuori nella pallavolo” feat. Annalisa 8. “Jem” feat. Emma 9. “I puffi sanno” feat. Michele Bravi 10. “Siamo fatti così” festa. Elio 11. “E’ quasi magia, Johnny” feat. La Rua 12. “Una spada per Lady Oscar” feat. Noemi 13. “Che campioni Holly e Benji” feat. Benji & Fede 14. “Sailor Moon” feat. Chiara 15. “Piccoli problemi di cuore” feat. Erma Meta 16. “All’arrembaggio!” feat. Alessio Bernabei.

L'accesso all’evento di Instore sarà garantito solamente a coloro che acquisteranno il disco o ai clienti di Hard Rock Cafe, con priorità di ingresso a chi effettuerà l’acquisto presso uno dei due negozi Galleria Del Disco che si trovano nel sottopassaggio della Stazione Santa Maria Novella di Firenze. Lo scontrino avrà anche funzione di pass.

Per informazioni: 055/277841 oppure florence_marketingcoordinator@hardrock.com