Criminalità organizzata, arresti per estorsione in Toscana

Ingaggiato un pregiudicato per incendiare un capannone all'Elba

Nella mattinata odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno dato esecuzione ad una ordinanza restrittiva della libertà personale emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno – Dott. Antonio Del Forno – su richiesta della Procura della Repubblica livornese, diretta dal Procuratore Dott. Ettore Squillace Greco.

Il provvedimento cautelare eseguito dai Finanzieri del Gruppo Investigazione sulla Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Firenze ha riguardato 5 persone italiane (di cui 2 destinatari di misure cautelari restrittive della libertà personale in carcere e 3 ai domiciliari, indagate a vario titolo per l’ipotesi di reato di concorso in tentata estorsione.

In particolare, le indagini svolte dalla Fiamme Gialle fiorentine, sotto la direzione del Sost. Proc. Daniele Rosa, hanno permesso di individuare un sodalizio criminale il cui soggetto di spicco era un noto imprenditore di Piombino (LI), operante nel settore della compravendita di prodotti ittici, intenzionato a compiere un atto di natura incendiaria nei confronti di un’imprenditrice che gestiva sull’Isola d’Elba uno stabilimento balneare, al fine di intimorirla e riuscire a riscuotere un pregresso credito di oltre € 60.000.

Allo scopo di dare seguito all’azione intimidatoria, il menzionato imprenditore, unitamente ad ulteriori tre soggetti “soci in affari”, si rivolgeva ad un noto pregiudicato di origini siciliane residente da anni in Francia, che, dietro il compenso di € 5.000, avrebbe dovuto provvedere ad incendiare un capannone adibito a rimessaggio di barche.

La preparazione dell’atto intimidatorio, con l’acquisto del materiale incendiario e gli inneschi (benzina, lana, legname e fogli di giornale), è stato costantemente monitorate dai Finanzieri del GICO di Firenze mediante appostamenti, pedinamenti e sopralluoghi, e, prima che l’azione si compisse, i militari sono intervenuti sottoponendo a controllo e segnalando all’Autorità Giudiziaria i soggetti indagati per possesso ingiustificato di materiale esplodente.

Il quadro probatorio assicurato dai militari del GICO di Firenze all’Autorità Giudiziaria inquirente del capoluogo livornese, supportato, altresì, da numerose conversazioni telefoniche intercettate, ha consentito di tratteggiare un quadro accusatorio chiaro dei soggetti coinvolti nonché dei ruoli, compiti e mansioni di ciascuno che è stato condiviso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Livorno – Dott. Antonio Del Forno ed ha portato a disporre il provvedimento di restrizione della libertà personale eseguito nella mattinata di oggi.

Per il pregiudicato siciliano, già coinvolto in passato per medesimi fatti criminali, è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria inquirente un Mandato d’Arresto Europeo, in virtù del fatto che lo stesso risulta residente da anni in Francia, e tramite l’Interpol sarà interessata la polizia giudiziaria francese che provvederà all’arresto del soggetto, per la sua successiva estradizione in Italia.