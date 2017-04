Criminalità e degrado a Firenze: nuovo blitz nelle zone calde

Un arresto, due segnalazioni alla Prefettura, droga rinvenuta, centinaia di persone e mezzi controllati

Positivo il bilancio del servizio ad alto impatto che ha visto impegnati circa 50 Carabinieri del Comando Provinciale di Firenze, supportati dal nucleo cinofili e dai Carabinieri della C.I.O. del 6° BTG Toscana, nell’arco della serata di ieri, in alcune zone “calde” della città dove "si registra la presenza di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti" e in zone segnalate dai cittadini "per la presenza di situazioni di degrado in genere".

I militari, divisi in aliquote in abiti civili e squadre di supporto in uniforme, hanno battuto contemporaneamente le zone di Via Palazzuolo, Piazza Santo Spirito, zona Isolotto, Porta Romana, Parco delle Cascine, Piazza Indipendenza e della zona di San Jacopino.



Preziosa in tutti i luoghi ove hanno operato i carabinieri è stata la presenza delle unità cinofile dell’Arma che hanno aiutato gli operatori a scovare diversi posti in cui era occultata la droga usati dagli spacciatori. Come sempre si è distinto per tenacia e bravura, l’ormai famoso cane Batman, che al Parco delle Cascine è riuscito a individuare diversi nascondigli ove era stata nascosta la droga. In particolare, il fiuto di Batman ha permesso di rinvenire nelle aiuole del parco 65 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish e 9 del tipo marijuana.



Altre zone calde interessate dal servizio coordinato sono state Piazza Indipendenza e San Jacopino ove sono state controllate persone e mezzi senza rilevare la presenza di spacciatori o criminali in genere, frutto probabilmente dell'intesa azione di controllo messa in campo da giorni.



Positivi i risultati ottenuti dai Carabinieri che hanno operato nella zona di Oltrarno, ove sono state tre le zone di particolare interesse sottoposte a minuzioso controllo: la centrale piazza di Santo Spirito, fulcro della movida fiorentina, Porta Romana e la zona dell’Isolotto.



I controlli effettuati hanno permesso di assicurare uno spacciatore alla giustizia e segnala amministrativamente alla Prefettura l’acquirente. Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Palazzo Pitti hanno tratto in arresto un 28enne senegalese, incensurato, poiché colto in flagranza di reato mentre vendeva marijuana ad una studentessa filippina di 21 anni. Lo scambio è avvenuto nella vicina Pescaia posta all’altezza di Lungarno Soderini; modus operandi sempre lo stesso, prima si prendono contatti e poi avviene lo scambio. La studentessa ha acquistata 50 euro di marijuana, ovvero 16 grammi. Per lui sono scattate le manette per spaccio di droga mentre l’acquirente è stata segnalata alla locale Prefettura quale assuntore. Inoltre, sempre nella zona della Pescaia, è stata rinvenuta la medesima sostanza.



Anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile ieri sera hanno controllato, nei giardini pubblici di Montagnola, 5 giovani. Gli accertamenti effettuati hanno permesso di rinvenire nella disponibilità di un 26enne dell’Honduras circa 1.5 grammi di marijuana; per lo stesso è scattata la segnalazione alla Prefettura quale assuntore.