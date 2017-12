Cremonese vs Empoli 1- 1 . La Cremonese pareggia in rimonta sull'Empoli.

Allo Zini si sono affrontati Cremonese ed Empoli che si può considerare uno scontro diretto nelle zone alte della classifica di serie B che si conclude con il risultato di 1- 1.

La squadra di Tesser ne ha collezionati dieci di pareggi ma questo si può dire che ha un sapore particolare visto che è arrivato in rimonta e con un gol bellissimo di Brighenti che a venti munti dal novantesimo pareggia i conti, un gol su cui Provedel non ha potuto fare nulla essendo stato scavalcato dalla traettoria. A Brighenti, nel primo tempo, è stato annullato un gol in netta posizione di fuorigioco.

All’Empoli rimane il rimpianto di essere stati rimontati nonostante il fatto che siano riusciti a sbloccare la gara al 34’ con Donnarumma che, su cross di Pasqual dalla sinistra, riesce a vincere il duello con Ujkani. L’Empoli, nonostante le varie azioni d’attacco proposte sin da inizio gara ha messo in mostra una certa difficoltà a finalizzarle a rete. Ad inizio ripresa la Cremonese si rende pericolosa e l’Empoli si salva grazie al salvataggio sulla linea di Romagnoli. Al 24’ Brighenti, su un rimpallo dai venti metri fa partite uno splendido tiro al volo su cui Provedel non può fare nulla. Nelle battute conclusive i ragazzi di Vivarini ci provano con Caputo e Zajc che impensieriscono non poco Ujkani sempre attentissimo tra i pali. Nel finale di gara si nota un certo equilibrio tra le due squadre che ormai non si fanno più male

CREMONESE (4-3-1-2): Ujkani; Almici, Claiton, Canini,

Renzetti; Arini, Pesce, Croce (21'st Cavion); Piccolo

(10'st Scappini); Paulinho, Brighenti (30'st Castrovilli).

In panchina: Ravaglia, D'Avino, Procopio, Salviato, Marconi,

Perrulli, Macek, Cinelli.

Allenatore: Tesser.



EMPOLI (3-5-2): Provedel; Simic, Romagnoli, Veseli;

Lollo, Di Lorenzo, Bennacer, Krunic (44'st Piu sv),

Pasqual (32'st Zajc); Caputo, Donnarumma (44'st

Jakupovic sv).

In panchina: Terracciano, Seck, Picchi, Luperto, Polvani,

Castagnetti, Zappella.

Allenatore: Vivarini



ARBITRO: Pezzuto di Lecce.

RETI: 34'pt Donnarumma, 24'st Brighenti.

NOTE: spettatori 5515. Ammoniti Di Lorenzo, Almici, Caputo, Pesce.

Angoli 4-2 per l'Empoli. Recupero: 1', 3'.