Credito Cooperativo, novità: analisi del rischio e prove di stress

Verso il rafforzamento della formula della cooperazione di credito nel nuovo difficile contesto europeo

Il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD), riunito a Roma in Assemblea Straordinaria, ha provveduto a modificare e integrare il proprio Statuto nel rispetto del nuovo quadro europeo armonizzato per i sistemi di garanzia dei depositanti (Direttiva DGS - Deposit Guarantee Schemes 2014/49/UE), recepito con il Decreto Legislativo n. 30 dell’8 marzo scorso.



Il nuovo Statuto entrerà in vigore a seguito della prescritta autorizzazione della Banca d’Italia. Il Decreto Legislativo n. 30 stabilisce, accanto a specifici obblighi, un più generale livello di adeguamento agli assetti di governo, delle strutture organizzative e dei sistemi di controllo, da attuarsi entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto stesso. Da qui la necessaria revisione che ha riguardato, nello specifico, tutti i 43 articoli, tranne uno, dello Statuto del FGD.



Un principale elemento d’innovazione è l’introduzione di un meccanismo di fundingex-ante, basato su un nuovo sistema interno di analisi del rischio delle Banche Consorziate conforme alle Linee Guida dell’EBA, nonché l’obbligo di effettuazione periodica di prove di stress in merito alle capacità operative efinanziarie dei DGS.

All’Assemblea straordinaria, aperta dal Presidente del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Augusto dell’Erba, ha partecipato anche il Presidente di Federcasse Alessandro Azzi. Quest’ultimo ha ricordato come il Credito Cooperativo italiano abbia contribuito attivamente sia alla definizione della direttiva, sia al recepimento, nel nostro ordinamento, della Direttiva DGS “apportando una serie di modifiche migliorative in sede di approvazione della legge-delega e di approvazione del decreto legislativo”.

Azzi ha poi ricordato l’estensione – fino al giugno 2018 – della obbligatorietà della adesione delle BCC al proprio Fondo di Garanzia dei Depositanti (prevista dal comma 1 dell’art. 96 del Testo Unico Bancario) il che evidenzia – ha sottolineato – “il peculiare sforzo e la continua e pervicace attenzione del Credito Cooperativo, attraverso Federcasse, a far sì che l’evoluzione normativa si svolga a tutto tondo nella maniera plausibilmente più consona alle esigenze di sistema”.

Per il Presidente del FGD dell’Erba, “la riforma del Fondo appare di notevole portata e certamente può contribuire ad accompagnare il Sistema delle BCC verso il nuovo assetto “a gruppo” che il Legislatore italiano, d’intesa con la Categoria, ha inteso definire proprio nella prospettiva di un rafforzamento della formula della cooperazione di credito nel nuovo difficile contesto europeo”