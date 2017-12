Crazyrun: count down per le iscrizioni per l'edizione 2018

Torna la corsa più pazza d’Italia, giunta alla sesta edizione

Torna la corsa più pazza d’Italia! CrazyrunCrazyrun, giunta alla sesta edizione, aprirà le iscrizioni dal 5 al 31 gennaio 2018. L’evento sin dalla prima edizione ha fatto registrare il tutto esaurito e quest’anno si svolgerà il 12 e 13 maggio 2018 in Toscana e dintorni. Crazyrun è un evento esclusivo a numero chiuso con una selezione realizzata dallo staff secondo precisi e determinati criteri. Sono ammessi alla manifestazione tutti i veicoli quattroruote, conformi alle norme del Codice Della Strada, previa l’accettazione dello staff. Le auto selezionate sono generalmente non convenzionali, fuori dal comune, auto d'epoca, supercar moderne oppure le famose "Crazycar" (ambulanze, scuolabus, auto con livree particolari o con travestimenti a tema). E saranno proprio questo tipo di veicoli ad avere la prima scelta da parte degli organizzatori che, inoltre, prediligeranno i team con il travestimento più particolare ed in linea con il veicolo scelto. In passato sono stati tanti i partecipanti che hanno stupito spettatori e giuria con i loro travestimenti eccentrici, tra gli altri: i possessori di una Bentley Le Mans del 1929 travestiti da vichinghi, una Porsche Carrera GT con adesivi dei Flinstones travestiti da Fred e Wilma oltre a molti altri.La peculiarità della Crazyrun, in un mondo pervaso da connessioni internet e satellitari, è quello di riportare i partecipanti a vivere emozioni dimenticate come, semplicemente, perdersi. I team infatti avranno a disposizione solamente l’indirizzo di partenza e, di volta in volta, gli indizi necessari per raggiungere i successivi checkpoint che permetteranno di poter proseguire la gara. I checkpoint saranno 10 – 5 per giorno – con le squadre che dovranno percorrere 500 km totali – 250 km al giorno -. Il traguardo di tappa finale del day 1 coincide con un Hotel 5 stelle che permette ai partecipanti di rilassarsi nel centro benessere, cenare, dormire e partecipare all’official Crazyrun party.