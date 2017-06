Corteo in memoria di Lorenzo Bargellini, da San Marco a Santa Croce

Il Movimento nelle scorse ore aveva preso le distanze da celebrazioni istituzionali

Un corteo in memoria di "Mao", Lorenzo Bargellini, scomparso improvvisamente nella sua casa di via Reginaldo Giuliani a Firenze, è stato organizzato dal Movimento di Lotta per la Casa e dai collettivi fiorentini.



Il Movimento di Lotta per la Casa e i collettivi autonomi invitano in una nota: "i compagni e le compagne di Lorenzo, i movimenti sociali e tutti e tutte coloro che hanno lottato al suo fianco nel corso della sua vita a rendergli l'ultimo saluto che merita giovedì 8 alle 17 in piazza San Marco con un corteo per il suo quartiere di Santa Croce, teatro di mille battaglie, per affermare che non finisce qui. Non sono graditi rappresentanti delle istituzioni, dei partiti di governo e tutti coloro che stanno o sono stati dall'altra parte della barricata".