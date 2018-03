Il lunedì di pasqua a Bagno a Ripoli

L’Associazione Ricreativa ‘Lo Stivale’, con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, organizza, per lunedì 2 aprile 2018, la 35a corsa podistica Per i Colli del Sud, di km 11, valida per il Trofeo Enrico Camangi, e camminata di km 5 (camminata ludica motoria) e km 11 (non competitiva con obbligo certificato medico non agonistico).

La corsa inizierà alle ore 9. Iscrizioni: € 5 a persona; € 1 senza diritto al premio di partecipazione. Saranno premiati con prodotti alimentari vari: i primi 35 assoluti, n. 30 Categoria Veterani, n. 20 Categoria Argento, n. 3 Categoria oro, n. 10 Donne assolute, n. 8 Donne Veterane, n. 5 Donne Argento, le prime 5 Società classificate a punteggio e le prime 5 Società classificate a numero di partecipanti (le due classifiche non sono cumulabili). Premio partecipazione: bottiglia di vino e pacco di pasta.

Il Circolo declina ogni responsabilità per incidenti che potessero accadere prima, durante e dopo la gara. Vige Regolamento Uisp. Possono partecipare tesserati Uisp, Fidal e altri enti di promozione sportiva in regola con le norme sanitarie. Funzionerà un servizio di assistenza curato dalla Croce Rossa di Bagno a Ripoli.

Informazioni: cell. 370 3412940; Call Center Linea Comune, tel. 055.055, da lunedì a sabato, ore 8-20.