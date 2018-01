Corsa e Motori in Toscana: Mugello GP Run 2018

Foto di Antonio Lenoci

La 10 km più suggestiva della Toscana, all'interno dell'Autodromo internazionale del Mugello. Sesta edizione per la MUGELLO GP RUN, gara podistica internazionale competitiva (Km 10,490) e non competitiva (Km 5,245), individuale maschile e femminile, misurata e autorizzata UISP.

Partenza alle 11:15 dalla linea del traguardo: due giri del tracciato pari a di 10,490 Km per la competitiva e 5,245 per la non competitiva.

Diecimila persone all'accensione del semaforo verde come nelle gare motoristiche. Affinché tutti superassero la linea del traguardo è stato necessario attendere 3 minuti e 39 secondi.

La classifica assoluta maschile ha visto vincere per la terza vittoria consecutiva Jacopo Boscarini dell’Atletica Costa D’Argento con 33:39, secondo Michele Belluschi dell’Atletica Recanati con 34:16, terzo Matteo Di Marzo dell’ A.S.D. Team Marathon Bike con 35:41.

Nella femminile, vittoria per Chiara Giachi S.S.D.S. in 40:52 seconda Barbara Dore in 40.58 e terza Francesca Barneschi dell’Atletica Sestini Fiamme Verdi in 42:12.

Organizzata da ASD Maratona Mugello con l'approvazione UISP, il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Scarperia e San Piero e Borgo San Lorenzo, della Città Metropolitana di Firenze e della Regione Toscana la gara ha registrato anche la presenza colorata de "I maratonabili" che hanno contribuito a rendere questa 10 km solidale e variopinta.

La classifica completa della sesta Mugello Gp Run è online

Fin dalle prime ore del mattino i podisti hanno invaso l'area dell'Autodromo di Scarperia per un riscaldamento tra le colline. Ad attirare famiglie intere da tutta Italia soprattutto la possibilità di una visita libera all'impianto Mugello Circuit dalla sala stampa, al parco interno salendo e scendendo le torri e le tribune, con una tappa immancabile al podio, passando per i corridoi ricchi di cimeli.



Alle 15:30 i cancelli si sono chiusi sull'evento che ancora una volta ha visto la partecipazione di tanti appassionati di corsa, ma anche di Automobilsmo e Moto Mondiale. Una giornata all'insegna dello sport che ha trasformato Scarperia, San Piero a Sieve e Borgo San Lorenzo in una unica grande meta per conoscere la Toscana con l'occasione di curiosare tra i vicoli di antichi Borghi, tra storia e paesaggi caratteristici e di assaporare l'enogastronomia locale.

Appuntamento ai runner da parte del Mugello il 22 Settembre per la Mugello Marathon.