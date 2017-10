Corri nei nostri parchi, rinascita del verde a Firenze

Nei parchi Anconella, Albereta e Bellariva. Presentata dai presidenti del quartiere 2 Pierguidi e del quartiere 3 Esposito

Una mattinata di solidarietà quella in programma domenica 29 ottobre quando alle ore 9.30, da via di Villamagna prenderà il via un’importante evento di sport e solidarietà. “Corri nei nostri parchi” è stato voluto dall’associazione di volontariato Run x You, e dai Presidenti del Quartiere 2 e del Quartiere 3 Michele Pierguidi e Alfredo Esposito. E’ stato realizzato col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per la rinascita dei parchi di Anconella-Albereta e dei giardini di Bellariva e Lungarno Colombo distrutti dalla tempesta del 1 agosto 2015, dal Comitato per la ricostruzione dell’Albereta Anconella “Insieme per Gavinana”, dalla Uisp, dall'associazione culturale Batucada Agogo, Caritas, dalla Misericordia di Badia e di Varlungo, dalla Protezione Civile di Firenze e da Unicoop Firenze – sezione soci Firenze Sud Est / Nord Est.

“C'è stato un impegno concreto da parte dei cittadini e dei comitati e, ad oggi, possiamo dire di aver ripiantato quasi tutti gli alberi che erano caduti ma questo impegno continuerà. L'edizione dello scorso anno – sottolinea il presidente del quartiere 3 Alfredo Esposito – ha visto la presenza di circa 700 partecipanti. Anche se ci stiamo allontanando dall'evento calamitoso abbiamo pensato di riproporre questo evento affinché possa diventare un appuntamento fisso con l'obiettivo di far conoscere e fruire sempre di più i nostri parchi ai cittadini. Tanto è stato fatto ma tanto resta ancora da fare. Invitiamo tutti i fiorentini a partecipare a questa corsa”.

“C'è stata grande passione anche da parte dei dipendenti dei quartieri per l'organizzazione di questa bella iniziativa. Pian piano – aggiunge il presidente del quartiere 2 Michele Pierguidi – anche in via del Mezzetta, a Bellariva e sul lungarno Colombo stiamo ripiantando gli alberi. Quest'anno la corsa non passerà da lungarno Colombo proprio perché sono in corso i lavori per il rifacimento del giardino lungo l'Arno. La corsa è aperta anche ai nostri amici a 4 zampe, per cercare di dare ancora un contributo alla ricostruzione delle nostre aree verdi”.

Due punti di iscrizione il giorno stesso dell’evento a partire dalle 8.00 (una nei pressi del ponte Giovanni da Verrazzano all'angolo con l’area verde del Lungarno Colombo e l’altra all’ingresso del Parco dell’Albereta in piazza Ravenna) e due punti di ristoro lungo il percorso che si snoderà all’interno dell’area verde che corre sulle due rive dell’Arno dal Ponte di Verrazzano a quello di Varlungo con arrivo in piazza Ravenna. I podisti, i fitwalker e i nordic walker percorreranno due giri per un totale di 8 km mentre i camminatori con o senza cane al seguito sono liberi di passeggiare e vivere i parchi. Percorso dedicato anche per i portatori di handicap.

L’unica medaglia che si vincerà al traguardo, insieme al ristoro, sarà la certezza di aver contribuito alla ricostruzione del futuro verde di Firenze.

L’evento che si realizzerà anche in caso di pioggia sarà possibile solo grazie alla solidarietà dei fiorentini. Il contributo di solo 5 euro (gratis per i bambini da 0 a 11 anni) sarà interamente devoluto al Comitato per la ricostruzione del Parco Albereta-Anconella “Insieme per Gavinana” e per la ricostruzione del parco di Bellariva. Si consiglia di iscriversi all’evento nei punti dedicati più vicino chiamando i numeri telefonici delle sedi del Quartiere 2 e del Quartiere 3