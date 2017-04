Corre tra le auto, urla e pugni ad una vettura: panico in via Baracca

Minuti di panico ieri sera in via Baracca, al semaforo in prossimità del supermercato

Un giovane di 37 anni, intorno alle 18:00, si è fiondato al centro della strada "come se volesse farsi investire delle auto in transito" raccontano i militari dell'Arma di Firenze.



Una donna per paura di investire l'uomo ha fermato l’auto. L’uomo ha iniziato ad urlare mettendosi davanti alla vettura per non farla andare via, bloccando con il proprio corpo la circolazione del mezzo usato dalla donna.

Ha poi colpito la vettura violentemente con pugni, danneggiando la carrozzeria del cofano. Con una manovra repentina, approfittando della distrazione dell’uomo, la vittima è riuscita ad allontanarsi per poi chiamare i Carabinieri.



I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno trovato l’uomo in mezzo alla strada e lo hanno bloccato.

L’uomo, che si presentava in un’agitazione psicofisica è stato affidato al personale del 118. Per lui, è scattata la denuncia per il reato di danneggiamento.