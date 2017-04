Coppa dipinta a mano Richard Ginori, il regalo per i reali britannici

Visita reali britannici, il sindaco dona al principe del Galles e alla duchessa di Cornovaglia una coppa ovale in maiolica

Una coppa prodotta in edizione limitata e interamente dipinta a mano dai maestri Richard Ginori: è il dono che il sindaco Dario Nardella consegnerà stasera in Sala di Clemente VII a Palazzo Vecchio a Sua Altezza Reale Carlo principe del Galles e alla duchessa Camilla di Cornovaglia.

La consegna della coppa ‘La musica’ del maestro Gio Ponti, tributo alle arti e simbolo del saper fare della manifattura, sarà consegnata ai reali britannici nel corso dell’incontro privato che si terrà prima dell’inizio della serata nel Salone dei Cinquecento, che prevede tra l’altro la consegna al principe del Galles delle Chiavi della città di Firenze da parte del sindaco e del premio ‘Palazzo Strozzi Renaissance Man of the Year for 2016’.

La coppa ovale in maiolica ‘La musica’, della serie ‘La conversazione classica’ di Gio Ponti, è interamente dipinta a mano dai maestri della pittoria dalla manifattura Richard Ginori.

Ne ‘La conversazione classica’ sono protagoniste le figure allegoriche, alludenti alle Arti e tradotte in stile Déco, che si muovono su una pavimentazione impreziosita da simboli dell’antichità, con fughe prospettiche, che conferiscono dinamismo alla composizione. Nel 1925 Ponti trasferisce tutti i soggetti che costituiscono questo decoro su un grande orcio in maiolica da dove alcuni vengono isolati per adornare vasi ovali e boli come ne ‘La musica’. La riedizione, fedele all’originale di Gio Ponti, presenta una figura femminile semi sdraiata che si staglia su fondo rosso, simile a quello pompeiano.

“Siamo molto orgogliosi che una nostra creazione artistica sia stata scelta per celebrare la visita del principe Carlo d’Inghilterra qui in Italia”, ha commentato Giovanni Giunchedi, presidente e amministratore delegato di Richard Ginori.

Richard Ginori, forte di una tradizione di oltre 280 anni di storia, è espressione d’eccellenza in Italia e nel mondo nell'alta manifattura artistica della porcellana. Parte del Gruppo Kering dal 2013, Richard Ginori è storicamente associata ai nomi di grandi personalità dell'architettura, del design e della moda e si è imposta come icona del made in Italy.