Convention Var Group "Inspiring Innovation" il 15 e il 16 maggio

Nove da Firenze Media Partner a Riccione

FOTOGRAFIE — La Convention Var Group si terrà il 15 e 16 maggio presso il Palacongressi di Riccione e riunirà tutte le aziende Var Group, oltre ad ospitare imprese provenienti da numerosi settori industriali. Sesa/Var Group è il gruppo IT, nato 40 anni fa a Empoli, e oggi leader del mercato italiano di servizi tecnologici (750 dipendenti in 23 sedi per 200 milioni di fatturato annuo) in collaborazione diretta con i maggiori produttori mondiali di informatica.

L’appuntamento permetterà a tutti i partecipanti di vivere, in prima persona, la rivoluzione che la Digital Transformation sta portando nelle imprese. Ci saranno numerosi percorsi che faranno toccare con mano l’innovazione sviluppata da start up, che hanno già trasformato i processi di business, e che saranno ospitati nello spazio espositivo.

Si potranno analizzare in modo più approfondito sia tematiche come Industry 4.0 e General Data Protection Regulation, Cloud Computing partecipando ai seminari tematici moderati, conoscere l’offerta globale di Var Group, pensata per settori di mercato specifici come Wine, Retail&GDO e Fashion. Altri momenti cruciali della Convention saranno le due sessioni plenarie in occasione delle quali, grazie alla partecipazione di analisti, imprenditori, testimonianze e contributi video, sarà presentato come le aziende della Old economy stanno trasformando i propri processi accogliendo la Digital Transformation e come realtà, appartenenti alla Sharing Economy, stanno creando valore.

In occasione della Convention si terrà la terza edizione dell’Inspiring Innovation Hackathon, dedicato al tema del Cognitive Computing e della Data Analysis. I team di hackatisti potranno contare sul supporto sia di consulenti Var Group sia IBM, specializzati su tecnologia Watson e Bluemix. I gruppi di ragazzi, che parteciperanno alla maratona di sviluppo, lavoreranno su progetti concreti, condivisi con l’azienda che sarà assegnata a ciascuno gruppo e che rivestirà anche il ruolo di giuria. Il progetto vincente sarà premiato con una collaborazione del valore di 5000 € per ciascun componente e sarà presentato in occasione della sessione plenaria del 16 maggio.

Var Group ha invitato la redazione di Nove da Firenze a partecipare anche in qualità di Media Partner.