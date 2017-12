Controlli in centro contro l’abusivismo commerciale nel fine settimana

La Polizia Municipale sanziona dodici venditori: per ciascuno un verbale da 5.000 euro. Interventi della Polizia Municipale anche in via Gioberti

Fine settimana di controlli contro la vendita abusiva per la Polizia Municipale. Gli interventi si sono concentrati in particolar modo in centro, molto affollato nei giorni del ponte dell’Immacolata.

Quasi 1.200 gli articoli sequestrati sia venditori identificati (dodici cittadini senegalesi in regola con i permessi di soggiorno) che sono stati multati sulla base della legge regionale sul commercio con una sanzione da 5.000 euro ciascuno sia ad altri che si sono dati alla fuga. Dal punto di vista della merce posta in vendita si tratta degli articoli consueti come aste per i selfie, bigiotteria, oggettistica varia cui si sono aggiunti, viste le condizioni meteo, gli ombrelli e impermeabili. In un caso gli agenti hanno sequestrato a un venditore, che si è dato alla fuga, alcuni articoli con marchio contraffatto (giubbotti e portafogli).

Tre sequestri per quasi 800 articoli. È questo il resoconto dei controlli effettuati nei giorni scorsi dalla Polizia Municipale in via Gioberti anche su segnalazioni arrivate dai rappresentanti del Centro Commerciale Naturale “Le 100 botteghe”. Gli agenti hanno multato tre venditori, cittadini senegalesi in regola con i permessi di soggiorno, sulla base della legge regionale sul commercio (sanzione da 5.000 euro). Sequestrati anche sette capi contraffatti a un venditore che si è dato alla fuga.