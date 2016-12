Controlli antidroga: giovane pusher in manette

Ieri sera a Livorno

Ieri sera, i Carabinieri della Stazione Livorno Centro, nel corso di un servizio mirato a prevenire e contrastare lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto per spaccio un cittadino tunisino, classe 95, nullafacente ed irregolare sul Territorio Nazionale.

Il giovane, giunto in Piazza Cavour a bordo di una moto, è stato notato dai militari nell'atto di cedere una dose di eroina, successivamente rinvenuta e sequestrata.

Lo straniero, alla vista dei militari, ha tentato la fuga cercando di raggiungere il motociclo ma è stato prontamente raggiunto dai Carabinieri che con non poche difficoltà sono riusciti ad ammanettarlo.

Le successive operazioni di perquisizione presso in due appartamenti in uso all'arrestato hanno consentito di sottoporre a sequestro ulteriore sostanza stupefacente, sia eroina che cocaina, per un totale di 13 grammi oltre a sostanza da taglio, 2 bilancini, materiale per confezionamento, 22 telefoni cellulari, 3 tablet ed un pc portatile.

In una delle due abitazioni, inoltre, è stata rinvenuta una mountain bike di colore nero, marca Scoot Sydccos, del valore di 3000 euro, di cui l'arrestato non ha saputo spiegare la provenienza.

Al termine delle operazioni, su disposizione del PM di turno, lo straniero è stato associato presso la Casa Circondariale di Livorno.