Controlli agli Uffizi, verifiche alla Loggia de' Lanzi

Sotto osservazione la pietra serena per gli Uffizi, e la pietra forte per la Loggia

Iniziata oggi la campagna annuale di manutenzione e verifica dello stato di conservazione della pietra delle facciate, sia degli Uffizi che della Loggia dei Lanzi. L’intervento di controllo delle condizioni del materiale litoide si svolgerà nelle ore diurne e notturne di questa settimana, con chiusura del lungarno Anna Maria dei Medici

e Archibusieri durante le sole ore centrali della notte.

La facciata di Palazzo Pitti è già stata controllata tra agosto e settembre secondo l’agenda di verifica e manutenzione annuali.

Il Direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt afferma: “La tutela delle strutture architettoniche, che ci sono affidate è di importanza fondamentale per tramandare questi monumenti unici al mondo e alle generazioni futuri. Al fine di garantire la sicurezza massima ai visitatori e ai lavoratori le manutenzioni vengono svolte ciclicamente: per questo ringrazio tutti i nostro tecnici per la loro professionalità, la precisione e

il rigore con cui svolgono il loro lavoro e per l’impegno ulteriore che essi offriranno pure nelle ore notturne.”