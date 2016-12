A caccia di un Natale con i fiocchi

Alla vigilia di due sfide decisive nel cammino viola, scetticismo intorno al mister dopo le scelte di Genova. Serve la svolta contro Lazio e Napoli

Ci sono quei momenti, anche in un campionato, che si possono definire di reale svolta. Sono attimi in cui una partita può influenzare un intero ambiente. Una contesa determinare il futuro cammino di una squadra. In sintesi, un punto, sull'ideale linea del tempo, in cui gli equilibri possono essere invertiti in un senso, il meglio, o nell'altro, il peggio.

La Fiorentina sembra aver raggiunto quel punto proprio in questo fine settimana prenatalizio in cui il sapore del match con la Lazio e il fascino della sfida contro il Napoli possono segnare un intero destino. Troppo aspre le critiche relative alla sconfitta contro il Genoa. Troppo intensi gli elogi dopo la splendida doppietta di Kalinic ai danni del Sassuolo. Nel mezzo, un fiume di parole che non fanno bene ad ambiente e squadra. Sullo sfondo, la posizione di Sousa che in certi momenti appare come "confermatissimo" in altri con un mandato destinato inevitabilmente ad esaurirsi a fine stagione.

Come sempre, sarebbe auspicabile un clima meno teso. La squadra è competitiva, il mister ambizioso, l'ambiente caldo: gli ingredienti per far bene ci sono. Vanno miscelati con la giusta dose di serenità affinchè il desiderio di tutti di arrivare in alto possa tramutarsi in motivazione, grinta e, dunque, punti in classifica.

Peraltro, la graduatoria, che non è lusinghiera, non appare nemmeno deficitaria. Basterebbe un "filotto" di risultati positivi per risalire e sentirsi più comodi in posizioni che contano davvero.

Guardando solo un pochino all'orizzonte, i viola hanno due sfide, contro Lazio e Napoli, che sono tanto nobili quanto decisive. Tanto difficili quanto affascinanti. Due sfide che potrebbero dire e dare molto.

Insomma, la strada verso il Natale appare in salita ma potrebbe riservare luci ed emozioni che illuminerebbero e riscalderebbero la notte più bella dell'anno. Basta crederci perchè i regali, per una volta, potrebbero anticipare i tempi e il Natale essere più dolce che mai.