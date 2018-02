Contro la Juventus niente coreografia all'Artemio Franchi

"I tifosi non sono i burattini di nessuno" recita il Comunicato della Curva

Niente coreografia in Curva Fiesole per la sfida Fiorentina - Juventus. I gruppi della Curva Fiesole dell'Artemio Franchi di Firenze emettono un Comunicato per avvisare che contro la Juventus, gara sempre suggestiva segnata dalla rivalità tra le due squadre, non ci sarà alcun tipo di coreografia.



"L'attacco repressivo che la nostra tifoseria sta subendo - si legge nel volantino - si allarga anche alla dimensione dello spettacolo sugli spalti. Condizioni sempre più assurde e stringenti dettate dalla società e dalla questura impongono una risposta netta, anche se molto sofferta. Nello specifico siamo stati messi alle strette anche con le tempistiche e le libertà di accesso a quella che è sempre stata casa nostra". I Gruppi scrivono che "Non siamo i burattini di nessuno".

Il Comunicato prosegue entrando nel merito del rapporto tra proprietà e tifosi e conclude poi con l'invito ad essere presenti per la sfida tanto attesa portando sugli spalti indumenti colorati "Stavolta saremo noi la coreografia".