Continuano gli incontri dedicati al femminile del Circolo Ricreativo Culturale 25 Aprile!

Lidia Castellani, autrice di "Mamma senza paracadute" e "Il corpo non sbaglia" parlerà della sua scrittura e del suo percorso di donna, scrittrice, giornalista. Un appuntamento da non perdere!

DOMENICA 12 marzo, ore 18.00

Circolo 25 Aprile, via del Bronzino 117 Firenze

Stavolta protagonista dell’incontro-intervista curato da Anna Maria Castelli sarà la scrittrice e traduttrice Lidia Castellani, autrice di due opere che hanno riscosso grande successo, non solo tra le donne: "Mamma senza paracadute" e "Il corpo non sbaglia"

Fiorentina, laureata in germanistica a Milano, ha vissuto e lavorato a Roma

come interprete al seguito del Ministro degli Interni fino al 1994.

Da allora si è trasferita definitivamente a Firenze dedicandosi, oltre che alla

famiglia, alla traduzione letteraria (sua è la traduzione della scrittrice Herta

Muller) alla passione per la scrittura ed il giornalismo. Un modo per conoscere

Lidia Castellani attraverso la lettura di alcuni brani tratti dalle sue opere, in

grado di stimolare spunti di riflessione a tutto tondo sugli aspetti più toccanti

della vita di tutti rispetto ai grandi temi della maternità, della libertà e

dell’amore ma anche attraverso le domande che ognuno di noi avrà voglia di

porle.



A seguire chi vorrà potrà approfittare dell’ottima pizza del “Kilometrozero”, il

Ristorante e pizzeria del Circolo Ricreativo Culturale 25 Aprile



Info e prenotazioni: 347 3621127