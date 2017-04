Contestazione dei tifosi dell'Empoli.

facebook

Al rientro dalla trasferta di Verona i tifosi hanno atteso il pulman dell'Empoli allo stadio Carlo Castellani.

Come riporta “Il Tirreno” al rientro dalla trasferta di Verona, poco dopo le 21, il pulman dell’Empoli è stato accolto da un gruppo di circa 80 tifosi che hanno intonato cori e fischi, mettendo in atto una vera e propria contestazione che ha fatto seguito ai fischi del fine gara di Empoli vs Genoa di domenica scorsa.

Non sono mancati momenti di tensione.

Si sono confrontati con i tifosi Martuscello, Maccarone, Zambeli, Croce, Pasqual, El Kaddouri ed il ds Accardi.