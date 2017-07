Conferenza stampa del portiere Provedel

Orgoglioso di essere arrivato qui, una società importante per poter crescere professionalmente.

“Ritengo il mio arrivo ad Empoli una tappa importante per la mia carriera, considerandola come un vero e proprio punto di partenza perché mi ha cercato una società importante che ha deciso di credere in me e questo è molto importante anche per continuare nel mio processo di maturazione professionale. Lo scorso campionato è stato molto positivo per me.

Cosa penso riguardo al mio collega Terracciano? Entrambi conosciamo la categoria ed il fatto di aver un collega molto bravo costituisce, almeno da parte mia, un motivo per migliorarsi ogni giorno. Spetterà al mister decider chi scenderà in campo per affrontare la gara, detto questo devo pensare a stare bene cercando di dare sempre il massimo.

Il modulo? 3-5-2 lo conosco già, è un modulo ricco di sfaccettature e sarà importante cominciare a conoscere il modo di lavorare del mister che mi sembra di capire è tutt’altro che passivo

Sono molto orgoglioso di essere arrivato qui, consapevole di avere delle responsabilità ma anche tante motivazioni per fare bene, anche i miei nuovi compagni che hanno vissuto la retrocessione, sapranno trasformare le delusioni subite in motivazioni positive per cercare di tornare dove tutti auspichiamo arrivare”