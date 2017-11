Concerto per Niccolò Ciatti a San Quirico

Sarà presente il padre di Niccolò

Il cantautore Simone Monè sposa la causa della "Giustizia per Niccolò" ed animerà l'evento fissato per domenica 3 dicembre all'SMS di San Quirico in via Baccio da Montelupo a Firenze.



Il cantautore frontman dei 50 Special Tribute Cremonini-Lunapop è Disco d'oro 2012 con Stanza Vuota.

Simone non è nuovo a sensibilizzare il suo pubblico alle tematiche sociali, ha scritto infatti brani dedicati alle Vittime della Strada, per i bambini diversamente abili ed autistici. "La solidarietà è slow in un mondo troppo veloce, ci aiuta a riflettere e per questo motivo è una cosa buona" dice Simone.



Esiste su Facebook un Monè Fan Club