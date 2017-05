Comunicato stampa Empoli Calcio

Empoli Calcio in ritiro da domani in Sicilia.

L´Empoli FC comunica che da domani, martedì 23 maggio, la squadra sarà in ritiro presso il Centro Sportivo Torre del Grifo nel comune di Mascalucia.La squadra si sposterà poi sabato a Palermo in vista della gara di domenica con i rosanero.Anche questa settimana i calciatori rimarranno in silenzio stampa.



Fonte: Empoli Fc