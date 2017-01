Comunicato Figc

empolifc

Un minuto di raccoglimento sui campi di calcio nelle gare di campionato del fine settimana

Il Presidente federale Carlo Tavecchio ha disposto un minuto di raccoglimento in occasione di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel fine settimana per ricordare le vittime della tragedia di Rigopiano e dell´incidente occorso ai soccorritori del 118