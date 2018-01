Commercio: al via i saldi invernali

Risparmi garantiti?

FIRENZE– Al via da domani, venerdì 5 gennaio, la stagione ufficiale dei saldi invernali 2018. Lo ha deciso la Giunta regionale con una delibera che stabilisce il calendario delle vendite di fine stagione per tutto l'anno. I saldi invernali dureranno 60 giorni, fino al prossimo 5 marzo 2018.

"Ci auguriamo che anche quest'anno - sottolinea l'assessore al commercio Stefano Ciuoffo - l'avvio delle vendite di fine stagione rappresenti non solo un evento atteso dai consumatori ma anche un'opportunità e una conferma dell'inversione di rotta per un settore come il commercio, vitale per l'economia toscana".

"Il diritto e il dovere -raccomanda Vincenzo Donvito, presidente dell'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori- sempre lo stesso: se si acquista un prodotto che non e’ conforme a presentazione, pubblicita’, etc., si ha diritto (consumatore) e il dovere (commerciante) a cambio o rimborso. E, infine, e’ bene che il consumatore apprezzi quel commerciante che gli consente di cambiare un acquisto fatto nel proprio negozio per il solo fatto che si e’ cambiata idea, nessuna legge obbliga il commerciante a farlo, e’ solo pura strategia di fidelizzazione commerciale".