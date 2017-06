Come superare i test IELTS, TOEFL, TOEIC a Firenze

​Le certificazioni IELTS, TOEFL e TOEIC sono sempre più necessarie nel mondo non solo accademico, ma anche in quello del lavoro, perché consentono ai recruiter di verificare velocemente l’effettiva conoscenza della lingua inglese dei candidati.

Ottenere una certificazione linguistica è oggi fondamentale per diversi motivi ed è importante scegliere quella più adatta ai propri obiettivi. La scuola di inglese Wall Street English offre la possibilità di eseguire questi test di inglese a Firenze per certificare il proprio livello linguistico.

Le principali certificazioni di inglese:

IELTS: La International English Language Testing System è la certificazione di inglese più diffusa al mondo. Viene riconosciuta nel Regno Unito, Australia, Stati Uniti, Irlanda, Canada, Sudafrica e Nuova Zelanda. In Italia permette anche l'esenzione totale o parziale degli esami di inglese in tutte le Università oltre all'accesso ai programmi Erasmus di studio all'estero. Gli esami di inglese IELTS vengono suddivisi in due categorie, General e Academic: la prima è rivolta a coloro che mirano a trasferirsi in un paese anglofono, mentre la seconda è spesso richiesta per poter ottenere borse di studio e per poter frequentare corsi universitari e post-universitari all’estero.

TOEFL: Il Test Of English as a Foreign Language è la certificazione di inglese standard utilizzata principalmente in ambito accademico, infatti viene richiesta per l'accesso ai corsi di studio in Australia, Nuova Zelanda, Canada e Stati Uniti ed è imprescindibile nel caso si voglia lavorare in istituzioni governative e aziende internazionali. Per superare l’esame di inglese esistono tre modalità: PBT (Paper Based Test), CBT (Computer Based Test) e IBT (Internet Based Test).

TOEIC: Il Test of English for International Communication viene utilizzato da oltre 30 anni da più di 10.000 aziende per valutare la padronanza linguistica del proprio personale, poiché rappresenta uno standard di valutazione della preparazione dell’inglese specificatamente in ambito professionale.

Superare gli esami con Wall Street English

La scuola di inglese Wall Street English di Firenze offre corsi di inglese personalizzati e gestiti da insegnanti altamente qualificati e madrelingua che accompagnano gli iscritti durante tutto il percorso formativo fino al raggiungimento degli obiettivi posti. Grazie alla flessibilità degli orari e al metodo di insegnamento utilizzato chiunque ha la possibilità migliorare il proprio livello di conoscenza linguistica e sarà in grado di superare gli esami necessari per ottenere la certificazione desiderata.

Inoltre ogni mese Wall Street English, che si trova in Scipione Ammirato 65, crea diverse offerte speciali per chi si iscrive ai corsi di inglese a Firenze. Visitando il sito http://www.wallstreet.it/scuola-inglese-firenze-beccaria/ è possibile visualizzare l’offerta del mese.