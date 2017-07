Come scegliere la giusta scala per interni

Informazioni, consigli e curiosità.

Nella scelta di una scala per interni sono diversi gli elementi da tenere in considerazione. È consigliabile infatti affidarsi ad aziende operanti nel settore delle scale da anni, riuscendo a guidare, nella scelta dell’elemento su misura per una determinata situazione e abitazione.

Materiali

Le scale per interni possono essere realizzate in materiali diversi: legno acciaio, vetro, metallo, calcestruzzo e altri. Per quanto riguarda imateriali costruttivi, le strutture portanti di solito sono in metallo oppure in legno, mentre gli elementi non portanti della scala (ovvero scalini e ringhiera), possono essere realizzati con materiali d’impatto visivo come il vetro, il cristallo, la ghisa, il marmo e altri.

La struttura

Oltre ad essere funzionali, le scale devono integrarsi con l’ambiente circostante diventando così esse stesse parte dell’arredamento. Per questo motivo, la scelta del tipo di struttura diventa molto importante al fine di armonizzare questo elemento con gli altri della stanza. Le scale rettilinee possono avere una struttura appoggiata al muro, o con gradini a sbalzo, cioè inseriti nel muro. Le scale a rampa sono ideali per qualsiasi tipo di ambiente e rappresentano un perfetto connubio di stile, carattere e funzionalità che unisce un design elegante alla praticità di gradini adattabili a ogni tipo e dimensione di spazio. Le scale a chiocciola invece nascono per recuperare spazio e ridurre l’ingombro seguendo un percorso circolare. Queste scale prevedono gradini agganciati a un sostegno centrale. Questa importante particolarità, insieme alla grande eleganza che le contraddistingue, le rende particolarmente apprezzate e richieste.

Spazi

Per progettare correttamente una scala si devono considerare alcuni aspetti importanti degli ambienti interni, ovvero: le dimensioni dello spazio in cui sarà realizzata la scala, la disposizione delle pareti e le caratteristiche strutturali, la presenza di finestre o porte, l’eventuale passaggio di impianti sottotraccia.

Sicurezza

Una scala deve essere bella, funzionale ma anche sicura. Le scale consigliate dovrebbero essere esclusivamente prodotte in Italia dalle aziende più importanti e affidabili garantendo così la sicurezza totale del prodotto e il rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla normativa vigente.