Combatti sul ring la violenza

Sabato 3 marzo 2018 (alle ore 9,30) al Palazzetto dello Sport di Borgo San Lorenzo

Sabato 3 Marzo 2018 presso le scuole medie di Borgo San Lorenzo dalle 9.30 si svolgerà un dibattito aperto al pubblico per informare e aprire un confronto contro il bullismo e la violenza, organizzato dalla Boxe Mugello e la Mugello Boxing Team, grazie al sostegno, la collaborazione e l'ospitalità delle Scuole Medie Giovanni della Casa e al Patrocinio della Regione Toscana e dell'Unione dei Comuni del Mugello. Parteciperanno gli studenti e i professori delle scuole medie, i Sindaci dell'Unione dei Comuni del Mugello, i rappresentanti delle forze dell'ordine, istituzioni regionali, psicologi, campioni e rappresentanti della Federazione Pugilistica Italiana.

Nel promuovere e sostenere i valori educativi e formativi dello sport e della scuola, questa giornata di confronto intende esprimere sul territorio del Mugello un laboratorio pilota, che possa rappresentare un'opportunità di crescita sociale e culturale per tutta la comunità, rappresentata da un vasto mondo del movimento sportivo e dell'aggregazione giovanile oltre a fornire ai potenziali protagonisti di episodi di violenza (sia nella veste di vittima che di autore) gli strumenti per prevenirli o denunciarli.

La sera stessa del 3 marzo alle ore 17.00 si svolgerà una riunione di pugilato delle nazionali giovanili, Italia vs Bulgaria. L' accesso alla serata sarà gratuito. La Nazionale estera sarà ospite in Mugello per tutta la settimana dal 25 febbraio al 4 marzo della società sportiva Boxe Mugello, e verrà coinvolta, sia i tecnici che gli atleti, proprio nelle iniziative del progetto in questione allo scopo di evidenziare il ruolo e il valore di una disciplina come il pugilato, e dello sport in genere, nella lotta alla violenza di genere e nel contrasto al disagio sociale e familiare.

Per info: 347/1287038