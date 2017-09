Collezionando: fumetti e altre avventure di carta

Al Polo Fiere di Lucca, il 24 e 25 marzo 2018

Dopo il successo della prima e seconda edizione, tornerà anche nel 2018 Lucca Collezionando, la mostra mercato dedicata al fumetto e a tutto ciò che lo riguarda promossa da Lucca Crea srl, (la società che organizza il festival Lucca Comics & Games e che gestisce il Polo Fiere) e Anafi (Associazione nazionale amici del fumetto e dell'illustrazione).

L'edizione 2018 si svolgerà come sempre a Lucca, nell’ormai tradizionale location del Polo Fiere (in via della Chiesa XXXII, trav.I, n.237), il 24 e 25 marzo 2018.

Oltre a confermare l'impostazione della manifestazione che vede protagonista il fumetto, questa terza edizione di Collezionando espande decisamente l’area di interesse verso il mondo delle figurine e da quest’anno in modo specifico verso quello del 3D (collezionabili, sorpresine, soldatini, action figure e modelli) .

Visto il numero crescente di espositori che chiedono di partecipare alla nuova edizione, gli organizzatori metteranno a disposizione un’area espositiva più estesa, aumentando perciò la disponibilità di stand, mantenendo comunque inalterato lo spirito della manifestazione. Questo grazie anche alla versatilità del Polo Fiere, spazio adattabile alle caratteristiche peculiari di ogni manifestazione.

Si conferma anche la presenza delle web communities dedicate al mondo del fumetto, per le quali Collezionando si attesta come appuntamento fisso.