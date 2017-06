Colle Rock 2017

Musica, cibo, birra artigianale, mercatini e giochi per bambini... alla parrocchia di S.Francesco e S. Chiara a Montughi.

Tutto questo è...

Il Colle Rock, una festa che si svolge ogni anno nel giardino "Il Colle" della parrocchia di S.Francesco e S. Chiara a Montughi a Firenze, per raccogliere fondi per le missioni francescane in Tanzania ed in Romania.

L'ingresso e' gratuito e la proposta e' estremamente varia, dal cibo alla tombola passando per il mercatino. Il punto centrale e cardine dell'evento e' ovviamente la musica, con gruppi parrocchiali e non (nelle precedenti edizioni Green, Train de Vie, Le Sensazioni Forti, Cherrysand, Stazione Centrale tra gli altri).

Chi sono?

La risposta è semplice! Tanti tanti ragazzi con altrettanta voglia di fare e di dare e divertirsi!

Proprio così. Da anni nella Parrocchia vivono e convivono diverse realtà giovanili, (il gruppo-presto Gi.Fra-giovanile, i giovani missionari del Tanzarà, gli scout, il teatro) e, soprattutto negli ultimi anni, hanno iniziato a cercare di indirizzare i diversi percorsi verso una meta che fosse comune a tutti: aiutare gli altri.

Così in modi diversi si sono impegnati e continuiamo a farlo per cercare di costruire concretamente qualcosa per gli altri e soprattutto per le missioni.

E così una decina d'anni fa l'idea, quasi un gioco, una scommessa: riuscire ad unire il divertimento al desiderio di fare concretamente qualcosa per gli altri.

Da lì è nato il Colle Rock una manifestazione che negli anni ha preso sempre più forma divenendo sempre più bella, divertente ed utile al tempo stesso! Tutto questo grazie non soltanto alla volontà, allo sforzo ed anche, perchè no, alle fatiche dei ragazzi, ma anche grazie all'appoggio dell'intera Comunità e della Parrocchia stessa che gli aiutato e sostengono; un grazie particolare va ad una persona che gli è sempre stata affianco, Padre Mario.



L'intero ricavato di ogni edizione è devoluto per le missioni in cui la Parrocchia era ed è direttamente coinvolta e il gruppo si è sempre più arricchito con quelli che una decina di anni fa erano poco più che adolescenti e che ora sono ragazzi e con le nuove leve che hanno poco più di 16 anni!



Eccoli qua, quindi, per rinnovare insieme a tutti coloro che parteciperanno e che aiuteranno questa scommessa, per riuscire a vincerla ancora una volta!



Vi aspettano !!!



Per qualsiasi informazione che non trovi qui:

collerock@gmail.com