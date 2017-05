Coldiretti Toscana: indicare origine grano, 1 pacco di pasta su 3 è straniero

Passo avanti del procedimento che ci porterà a breve alla etichettatura obbligatoria per la pasta con la possibilità di riconoscere l’origine del grano utilizzato

Coldiretti Toscana commenta positivamente l’avvio della procedura formale di notifica dei decreti dai Ministri delle Politiche agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda per l’introduzione in Italia dell’obbligo di indicazione della materia prima per la pasta e il riso come anticipato alla manifestazione nazionale di Coldiretti davanti al Ministero delle Politiche Agricole.

“Finalmente sarà possibile smascherare l’inganno di un pacco di pasta su tre fatto con grano straniero senza indicazione, come pure per un pacco di riso su quattro dopo il boom delle importazioni da paesi asiatici come il Vietnam che ha aumentato le proprio esportazioni di riso in Italia del 346% nel 2016”. E’ quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Toscana Tulio Marcelli nel commentare positivamente l’avvio della procedura a livello comunitario.

L’assenza dell’indicazione chiara dell’origine non consente di conoscere un elemento di scelta determinante per le caratteristiche qualitative, ma impedisce anche ai consumatori di sostenere le realtà produttive nazionali e con esse il lavoro e l’economia del vero Made in Italy.

“L’obbligo di indicare in etichetta l’origine è una battaglia storica della Coldiretti che con la raccolta di un milione di firme alla legge di iniziativa popolare ha portato all’approvazione della legge n.204 del 3 agosto 2004. Da allora molti risultati sono stati ottenuti anche se molte resta ancora da fare – ha detto Antonio De Concilio direttore di Coldiretti Toscana -. L’Italia sotto il pressing della Coldiretti ha fatto scattare il 19 aprile 2017 l’obbligo di indicare il Paese di mungitura per latte e derivati dopo che il 7 giugno 2005 era entrato già in vigore per il latte fresco e il 17 ottobre 2005 l’obbligo di etichetta per il pollo Made in Italy mentre a partire dal 1° gennaio 2008 l’obbligo di etichettatura di origine per la passata di pomodoro. Voglio ricordare come a livello comunitario - continua De Concilio - il percorso di trasparenza è iniziato dalla carne bovina dopo l’emergenza mucca pazza nel 2002, mentre dal 2003 è d'obbligo indicare varietà, qualità e provenienza nell'ortofrutta fresca. Dal primo gennaio 2004 c’è il codice di identificazione per le uova e, a partire dal primo agosto 2004, l'obbligo di indicare in etichetta il Paese di origine in cui il miele è stato raccolto”.

Dopo il passo odierno, in casa Coldiretti ci si auspica che possa concludersi al piu’ presto l’iter comunitario che interessa pasta e riso, per combattere la concorrenza sleale dei prodotti stranieri spacciati per italiani che stanno provocando una crisi senza precedenti nel settore cerealicolo, così importante anche per l’agricoltura ed i livelli occupazionali della toscana.

L’ETICHETTA DI ORIGINE SULLA SPESA DEGLI ITALIANI

Cibi con l'indicazione origine E quelli senza

Carne di pollo e derivati Salumi

Carne bovina Carne di coniglio

Frutta e verdura fresche Carne trasformata

Uova Frutta e verdura trasformata

Miele Derivati del pomodoro diversi da passata

Passata di pomodoro Sughi pronti

Pesce Pane

Extravergine di oliva

Latte/Formaggi

Pasta in itinere

Riso in itinere