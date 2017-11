Colazione al museo. Le botteghe della scienza

Museo Galileo & Pasticceria Robiglio, domeniche tra scienza e croissant !!!

Ricco calendario di attività rivolte ad adulti e ragazzi a partire dai 10 anni, incentrato sul recupero della memoria delle antiche tecniche artigiane.

Durante i laboratori i partecipanti assisteranno a dimostrazioni pratiche e al termine riceveranno un’utile guida per poter ripetere autonomamente le attività svolte.



Prima di iniziare, alle 10.30, il museo offrirà ai partecipanti una gustosa colazione fornita dalla Pasticceria Robiglio, grazie al sostegno di Opera Laboratori Fiorentini.

3 dicembre 2017

Un mondo blu. La tecnica della cianotipia

a cura di Associazione Fotonomia, Marco Berni, Daniela Vespoli

Un incontro dedicato alla realizzazione di stampe in cianotipia, una delle tecniche fotografiche più antiche. Nel laboratorio si scoprono tutti i passaggi che portano dal semplice foglio di carta fino alla magia dello sviluppo, quando l’immagine si genera grazie a un processo chimico stimolato dalla luce.

10 dicembre 2017

Vetri per le stelle. Lenti e cannocchiali nel Seicento

a curadi Paolo Del Santo

Gli anni immediatamente successivi all’invenzione del telescopio videro la nascita di una nuova figura di artigiano: il costruttore di lenti per uso astronomico. Tali lenti, infatti, necessitavano di standard qualitativi più elevati di quelli dei comuni “occhiali da naso”, in uso già da alcuni secoli. Il laboratorio illustra le tecniche utilizzate da questi artigiani specializzati, nonché i materiali, gli utensili e i processi di lavorazione dell’epoca.

17 dicembre 2017

Meridiane e orologi solari. Alla ricerca del Tempo Vero

a curadi Stefano Barbolini

L’incontro è dedicato ai primi strumenti di misura del tempo, basati sull’osservazione del moto apparente del Sole. Viene spiegata la differenza fra Tempo Vero e Tempo Civile e, con proiezioni e dimostrazioni pratiche, vengono illustrati i sistemi orari utilizzati nelle diverse epoche.

14 gennaio 2018

Arte e scienza della doratura

a curadi Chiara De Felice

Il laboratorio è dedicato all’uso della foglia d’oro nelle botteghe artigiane fiorentine, partendo dall’illustrazione dell’antica figura del battiloro. Dopo la dimostrazione di diverse tecniche antiche di doratura e dei relativi strumenti e materiali è prevista una prova pratica di stesura di foglia d’oro con le tecniche del guazzo e della missione.

21 gennaio 2018

La macchina del tempo. Orologi fra ruote e molle

a curadi Andrea Palmieri

Il laboratorio, tenuto da un esperto maestro orologiaio, coinvolge i visitatori con spiegazioni e dimostrazioni in un viaggio alla scoperta dell’orologio, della sua storia e dei suoi raffinati meccanismi. L’attività comprende la visita guidata agli antichi orologi del Museo Galileo.

PROMOZIONE PER I PARTECIPANTI A "COLAZIONE AL MUSEO"

Le famiglie che partecipano a tre attività del ciclo “Colazione al museo” sull'ultima attività non pagano il biglietto d'ingresso, ma solo 3 Euro a persona per l'attività didattica!

Per avere diritto alla promozione, è necessario conservare i biglietti d’ingresso e delle attività effettuate e mostrarli alla biglietteria del museo.

Informazioni e prenotazioni

Lunedì-venerdì 9.00-18.00; sabato 9.00-13.00

Tel. 055 265311; weekend@museogalileo.it (fino alle 13.00 del sabato)

Costi € 3,00 + il biglietto di ingresso

Posti limitati, si consiglia la prenotazione.

La durata delle attività è di 90 minuti.

Il ritrovo per i prenotati è alle 10.30 presso la biglietteria del Museo.

Presentando il biglietto del Museo Galileo al Ristorante Robiglio, Via Tosinghi 11/r, Firenze, nella data di emissione si ha diritto ad uno sconto del 10%!









Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della Scienza

Piazza dei Giudici 1 50122 Firenze ITALIA - tel. +39 055 265 311