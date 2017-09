Classic Cars all'Ippodromo delle Cascine

La Galleria Pananti Casa d’Aste, dal 23 al 29 settembre, al Visarno di Firenze

Dopo il successo delle tre edizioni precedenti a Firenze, Milano e Padova, la prossima asta di Classic Cars organizzata dalla Galleria Pananti, torna a Firenze nei prestigiosi spazi dell’Ippodromo delle Cascine. Nell’occasione saranno battute all’incanto circa 35 auto d’epoca, le Super Cars più esclusive e ricercate dall’attuale mercato internazionale.Un evento speciale, per acquistare importanti vetture, tra cui pezzi unici di Ferrari, Porsche, Alfa Romeo, Lancia e altre griffe di automobili di lusso d'epoca e vintage. Verrà battuta all’asta una serie di vetture che spaziano dagli anni ’20 agli anni ‘90 e 2000: una piccola Benjamin (stima 20-25.000) e una rarissima Fiat 509 Spinto Monza (stima 120-125.000), nonché vetture degli anni ’50, epoca d’oro della classica Millemiglia. Saranno messe all’incanto auto da completo restauro come la PORSCHE 911 targa (stima 50-55.000) o la notevole Maserati Mexico (stima 90-95.000) che viene proposta anche ready turn key e poi la mitica Bmw 3.0 CSL (stima 50-60.000) regina delle competizioni internazionali negli anni 70, la Citroen DS familiare (stima 5.10.000), la Ferrari GTS (stima 35-40.000) ed anche la Fiat 130 Coupé (stima offerta libera). La Ferrari BB 512 (stima 280-300.000), la PORSCHE 996 GT2 (stima 170-185.000), o la 500 tributo Ferrari, (stima 20-24.000), presentate in perfette condizioni, sono esempi di instant classic pronte per chi vuole un pezzo di storia moderna dell’automobilismo sportivo.Troveremo ancora una Alfa Romeo 1900 (stima 70-75.000), pronta per le competizioni storiche più importanti, una Giulietta TI, una Fiat 500 D trasformabile, (stima 10-13.000); due repliche fedeli della Porsche E 356 (stima 35-40.000), Volvo 164 (stima 12-15.000), e Fiat 131 Racing (stima 15-20.000), per gli amanti dei raduni di auto storiche meno impegnativi. Ed ancora: Ferrari 208 (stima 30-38.000), e Ferrari 456 (stima 45-55.000), Lancia Thema Ferrari (stima 15-20.000) per gli amanti del gran turismo storico ma utilizzabile tutti i giorni.La gamma di auto proposte è in grado di soddisfare i desideri dei collezionisti più esigenti e degli appassionati di super cars italiane e straniere: prototipi, pezzi unici e modelli proposti come capolavori d'arte dalla Galleria Pananti proprio perché hanno contrassegnato la storia dell'automobilismo d'epoca.