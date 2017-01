Un seminario a Firenze il 10 e 11 marzo 2017

Quest'anno avrà luogo la prima edizione del seminario dedicato alla cittadinanza europea “Cittadinanza europea: un diritto, una storia, un avvenire”, organizzato da Europe Direct Firenze, la Gioventù Federalista Europea di Firenze e l'associazione AEGEE-Firenze.

Il seminario ha l'obiettivo di formare i giovani sul significato di cittadinanza europea: un argomento attuale, che ci interessa da vicino, ma che allo stesso tempo ci riporta al passato dato che quest'anno si festeggerà il Sessantesimo anniversario dai Trattati di Roma.

I Trattati di Roma comprendono il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (TCEE) e il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica (TCEEA); essi furono firmati da Italia, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo ed Olanda a Roma nel 1957, dopo il tentativo fallimentare di fondare la CED, la Comunità Europea di Difesa.

La loro nascita viene considerata come una risposta al forte desiderio di istituire una Comunità europea, un'esigenza nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto per mettere fine alla rivalità tra Francia e Germania.

Gli obiettivi principali dei Trattati possono essere riassunti nella volontà di creare un mercato comune con l'armonizzazione delle politiche economiche e la creazione di una comunità dell'energia atomica.

A distanza di 60 anni, ancora oggi c'è chi sembra contrario alla formazione di questa comunità, aprendo così un ampio dibattito sull'importanza dei valori comuni europei,ed è proprio per questo che è fondamentale capire che cosa significhi essere cittadini europei.

Durante il seminario si parlerà dei personaggi che hanno raggiunto questo traguardo, verranno analizzate le caratteristiche giuridiche e verranno valutate le opportunità ed i limiti che ci offre l'Unione Europea. L'incontro non consisterà solamente in lezioni frontali, ma a queste seguiranno vari workshop e tavole rotonde. Come ospiti saranno presenti Beatrice Covassi, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, il prof. Pasquinucci dell'Università di Siena, M.Ballerin, autore e blogger per l'Espresso, la prof.ssa Favilli dell'Università di Firenze, il prof. Visone della scuola Sant'Anna, G.Saputo segretario Gioventù Federalista Europea e G.Scollo di AEGEE Firenze.

Il seminario, riservato a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni che vivano, studino o lavorino nelle città di Firenze, Prato o Pistoia,avrà luogo presso RFK International House of Human Rights in via Ghibellina 12 il 10 e l'11 Marzo 2017. L'iscrizione ha scadenza il 3 Marzo 2017.