Città Metropolitana: 3219 lavoratori coinvolti in 60 crisi 

Palazzo Medici Riccardi diffonde nuovi dati riguardo all'impegno delle istituzioni nell'opera di mediazione fra le parti

La Città Metropolitana di Firenze presenta nuovi dati dopo quelli diffusi e pubblicati sul proprio sito Web nel febbraio scorso. Stavolta i dati relativi al biennio 2015 - 2016 dopo essere stati suddivisi per aree territoriali e settori produttivi, vengono presentati sulla base degli addetti direttamente coinvolti nelle varie situazioni di crisi o vertenza (3.219) e riguardo agli ammortizzatori sociali utilizzati (Cassa integrazione straordinaria, Contratti di solidarietà, Cassa in deroga, Mobilità e Nuova assicurazione sociale per l'impiego).

Presso il tavolo di crisi sono stati sottoscritti 25 verbali di incontro e di accordo per la risoluzione delle diverse situazioni.