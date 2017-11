Città del futuro: sindaci toscani a Roma

Oltre seicento sindaci da tutta Italia sugli scranni di Montecitorio, ospiti della Camera dei Deputati e della presidente Laura Boldrini

Sono stati quasi cinquanta i sindaci della delegazione di Anci Toscana, guidata dal presidente Matteo Biffoni, che stamani a Roma hanno partecipato a “Le città del futuro”: l’evento che ha visto oltre seicento sindaci da tutta Italia sedere sugli scranni di Montecitorio, ospiti della Camera dei Deputati e della presidente Laura Boldrini, presenti il ministro per la Coesione territoriale Claudio De Vincenti e il presidente della Commissione bilancio Francesco Boccia.

Una giornata in cui i primi cittadini, guidati dal presidente nazionale Anci Antonio Decaro, hanno raccontato e condiviso esperienze, aspettative, problemi e buone pratiche. Dopo il saluto della presidente Boldrini, ad aprire gli interventi dei è stata proprio la Toscana, con la sindaca di Empoli Brenda Barnini, che ha parlato di partecipazione. “Quando ci siamo messi a progettare la rigenerazione urbana del centro storico – ha detto - siamo partiti dalla partecipazione e dal coinvolgimento dei cittadini. Diciannove associazioni, oltre 30 incontri coi singoli rappresentanti e sei appuntamenti in plenaria, per disegnare il percorso di riqualificazione della città. Liberare l’immaginazione delle persone è indispensabile per costruire le città del futuro, perché lo spazio fisico in cui viviamo sarà sempre più uno spazio condiviso e senza partecipazione inevitabilmente ci sarà conflitto”.

"Dobbiamo dirvi grazie, sempre, per quello che fate. Siete l'avamposto delle istituzioni, a voi i cittadini pongono i loro problemi, difficili da risolvere, perché spesso i Comuni non hanno le risorse per rispondere alle richieste delle popolazioni - ha detto nel suo saluto Laura Boldrini - Non è un caso se abbiamo voluto ricevere sempre i primi cittadini alla Camera nel corso della discussione sulla legge di Bilancio: crediamo nel dialogo, nel confronto tra le istituzioni”.

E proprio di “momento importante di incontro e confronto con le istituzioni” ha parlato anche il presidente Decaro: “Siamo il terminale piu' esposto sui problemi che arrivano dalle comunità. Per questo ringrazio la presidente della Camera, che ancora una volta ci da' la

possibilità di raccontare le storie dei nostri Comuni”. Entrando nel dettaglio del confronto sulla legge di bilancio, poi, Decaro ha ricordato che “abbiamo avuto gia' risposte positive in termini di investimenti, ci aspettiamo proposte positive in termini di spesa corrente: vogliamo mantenere salvi i servizi che oggi offriamo ai cittadini".

E’ Francesco Boccia, presidente della commissione bilancio della Camera, ad aver dato una prima risposta: “Non siete soli – ha detto ai sindaci - anche quando ci sono da fare scelte difficili in una legge di bilancio”. E aggiunge: “I debiti finanziari che fanno i Comuni hanno la stessa dignità dei debiti finanziari che fa la Repubblica. Se il Parlamento ha risolto recentemente alcuni problemi finanziari delle Regioni, indebitando la Repubblica per lungo tempo, dobbiamo fare la stessa operazione per i Comuni”.

L'incontro si intitolava “Le città del futuro”, anche a sottolineare lo sforzo quotidiano di sindaci e amministratori locali per raccogliere le sfide dell’innovazione e della sostenibilità ambientale, sociale, finanziaria. Per questo nel corso dell’evento, trasmesso in diretta sulle reti Rai e in streaming sul sito della Camera e su www.anci.it, sono stati molteplici gli interventi della delegazione di primi cittadini. Tutti concentrati però sulle migliori pratiche messe in atto nei Comuni italiani per trovare soluzioni alle sfide del futuro, per una più efficiente amministrazione e per la salute ed il benessere dei cittadini.

Ecco l’elenco aggiornato dei sindaci toscani partecipanti

Mario Agnelli Castiglion Fiorentino

Riccardo Agnoletti Sinalunga

Alessandro Bandini San Vincenzo

Brenda Barnini Empoli

Francesca Basanieri Cortona

Ferdinando Betti Montale

Juri Bettollini Chiusi

Matteo Biffoni (Prato)

Giacomo Bini (delegato) Empoli

Alessandra Biondi Civitella Paganico

Francesca Brogi Ponsacco

Miranda Brugi Semproniano

Enzo Cacioli Castelfranco-Piandiscò

Roberta Casini Lucignano

Sandro Cerri Montecatini Val di Cecina

Sara D'Ambrosio Altopascio

Sandro Fallani Scandicci

Giancarlo Farnetani Castiglione della Pescaia

Emiliano Fossi Campi Bisenzio

Alessandro Franchi Rosignano Marittimo

Claudio Franci Castel del Piano

Vittorio Gabbanini San Miniato

Simone Gheri (direttore Anci Toscana)

Alessandro Ghinelli Arezzo

Marcello Giuntini Massa Marittima

Paolo Grassi Fivizzano

Giacomo Grazi Torrita di Siena

Giuseppe Gugliotti Sovicille

Federico Ignesti Scarperia e San Piero

Samuele Lippi Cecina

Gianni Lorenzetti Montignoso

Paolo Masetti Montelupo Fiorentino

Matteo Mastrini Tresana

Ginetta Menchetti Civitella in Val di Chiana

Simone Millozzi Pontedera

Simona Neri Pergine Valdarno

Filippo Nogarin Livorno

Romina Sani Cinigiano

Alberto Santucci Badia Tedalda

Sandra Scarpellini Castagneto Carducci

Raffaella Senesi Monteriggioni

Rossana Soffritti Campiglia Marittima

Francesco Sonnati Foiano della Chiana

Emiliano Spanu Rapolano Terme

Alessio Spinelli Fucecchio

Giacomo Termine Monterotondo

Gabriele Toti Castelfranco di Sotto

Marco Traversari Marliana

Bruno Valentini Siena

Antonfrancesco Vivarelli Colonna Grosseto