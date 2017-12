Circo spericolato il Reckless

Per scatenare le fantasie di grandi e piccini

Il 7 dicembre è arrivato a Firenze il Circo Reckless, all’Ippodromo del Visarno nel Parco delle Cascine, dove rimarrà fino al 7 gennaio.

Lo spettacolo ”Imagine” dei fratelli Triberti con la regia di Arturo Brachetti è un evento nuovo, un assemblaggio tra teatro, Cirque du Soleil e circo classico, ma senza animali.

Il Palateatrotenda definito dai critici un gioiello da vedere per la sua imponenza e per l’immagine elegante e lussuosa sia in esterna che all’interno con una capienza generale invidiabile di circa 1.300 posti a sedere suddivisi in vari settori. La distanza ravvicinata di questi ultimi dal palco rappresenta una novità assoluta del Tour 2017

Sotto un bellissimo tendone, con poltrone rosse imbottite e ottima visuale ovunque si sia, le due ore di show si alternano tra emozioni e risate, fino ad arrivare al gran finale veramente stupefacente e poi al fiume di applausi a non finire.

Per la notte di Capodanno ci sarà un pacchetto speciale che comprende show, cocktail di benvenuto, cena a buffet, brindisi di mezzanotte insieme al cast e a seguire party con DJ.

La biglietteria del Circo è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 fino all'inizio dello spettacolo