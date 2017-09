Cinquecento a Firenze: già migliaia alla mostra di Palazzo Strozzi

Complice, oggi, il pomeriggio gratuito per i partecipanti a Corri La Vita

Non è un percorso facile, ma non è nemmeno una mostra minore, il terzo capitolo negli splendori del Cinquecento fiorentino, curato da Carlo Falciani e Antonio Natali a Palazzo Strozzi, dove fino al 21 gennaio 2018 si potrà visitare la mostra Il Cinquecento a Firenze “maniera moderna” e controriforma. Il percorso ragionato sul '500 divergente è l'ultimo atto di una trilogia di mostre a Palazzo Strozzi, avviata nel 2010 con Bronzino e proseguita poi nel 2014 con Pontormo e Rosso Fiorentino. Stavolta è il turno degli autori apparentemente minori, ma che il percorso critico reinterpreta come anello di congiunzione, in un ribaltamento tra antitesi e sintesi, dalla classicità rinascimentale e il successivo barocco.

In mostra oltre 70 opere di pittori del calibro di Giorgio Vasari, Jacopo Zucchi, Giovanni Stradano, Santi di Tito, ma anche scultori come Giambologna, Bartolommeo Ammanati e Vincenzo Danti. Ogni opera rappresentativa di registri espressivi diversi e simboli del cambiamento rivoluzionaria dell’epoca della riforma/controriforma, in cui ogni artista è costretto a confrontarsi con una nuova visione della natura e dell’arte.

Il percorso espositivo inizia dalla Pietà di Luco di Andrea del Sarto e dalla scultura del Dio fluviale di Michelangelo. Nella seconda sala quasi un riassunto delle puntate precedenti, con tre grandi tele di Pontormo, Rosso Fiorentino e Bronzino sullo stesso tema, in dialogo/sfida fra le tre Deposizioni: quella del Pontormo della cappella Capponi in Santa Felicita, la Deposizione dalla croce del Rosso nella Pinacoteca di Volterra e il Cristo deposto, prestito eccezionale del Musée des Beaux Arts di Besancon.

Si passa nelle sale successive al corpo centrale della mostra, in cui i curatori propongono la loro interpretazione/comparazione di dipinti e sculture, capolavori commissionati per luoghi sacri, ma anche ritratti profani dei committenti privati e allegorie su temi dell'antichità classica. Con ai margini, o al centro, simbologie e dettagli misteriosi, che richiedono il supporto di didascalie, o approfondimenti. Sino a occhieggiare -nell'ultima sala- ad un ritorno verso l'eccellenza tecnica, dal floreale ai panneggi, che prelude al tecnicismo di ritorno del successivo barocco.

La mostra ha beneficiato di tanti prestiti e di una campagna di restauri, 19 opere per un costo di € 350.000,00 messi a disposizione da realtà del fundraising privato quali i Friends of Florence capitanati da Simonetta Brandolini d’Adda.

Oggi pomeriggio lunghissima fila per visitare la mostra, nonostante la pioggia. In occasione dell'edizione 2017 di "Corri la Vita", la quindicesima della gara podistica e passeggiata no-profit che raccoglie fondi contro il tumore al seno e a cui stamani hanno preso parte in oltre trentamila - un lungo serpentone srotolato per le vie e gli angoli più belli del centro di Firenze, il via dell'olimpionico Niccolò Cambriani e Mara Venier come madrina d'eccezione, la mostra ha aperto le porte ai visitatori.