Cinema: la guerra in Siria di "Last men in Aleppo", candidato agli Oscar

Al cinema La Compagnia di Firenze dal 26 febbraio

Il documentario “Last men in Aleppo” del regista siriano Feras Fayyad, candidato all’Oscar nella sezione dedicata ai documentari, sarà al cinema La Compagnia di Firenze nei giorni di lunedì 26 (alle 21) e martedì 27 febbraio (alle ore 15 e 19), mercoledì 28 (ore 17) e giovedì 1 marzo (ore 21).

Il film è distribuito nelle sale da Wanted cinema e GA&A Productions. Il regista racconta, in presa diretta, la guerra in Siria attraverso gli occhi dei “Caschi Bianchi” ad Aleppo, i volontari che compiono operazioni di soccorso per salvare il più alto numero di vite umane, diventati l’ultimo baluardo contro una guerra senza fine. Fayyad, arrestato e torturato dal regime di Bashar Al Assad nel 2011, ha documentato quello che accade durante e subito dopo i bombardamenti. Con l’aiuto dei “Caschi Bianchi” il documentario narra la quotidianità in un posto di guerra dove si lotta per la sopravvivenza, in un paese dove la guerra è diventata la normalità.

Un documentario che catapulta lo spettatore dentro la guerra, seguendo dal vivo i volontari Khaled, Mahmoud e Subhi che, anziché fuggire dalla Siria come hanno fatto tanti loro connazionali, hanno scelto di restare per salvare chi resta, le vittime della guerra. Khalid, Subhi e Mahmoud, infatti, sono tra i primi ad entrare negli edifici distrutti, perlustrando le macerie in cerca di corpi e segni di vita. Vivono in stato di assedio e sotto bombardamenti costanti insieme ai 350.000 superstiti ad Aleppo. Tutti lottano con lo stesso grosso dilemma: fuggire e portare in salvo le proprie famiglie, o rimanere a combattere per la città?

Il documentario è stato presentato nel 2017 al Middle East Now il film festival dedicato al Medio Oriente che si svolge a Firenze da dieci anni.